Анонсировано бесплатное дополнение для Dave the Diver по мотивам Subnautica 2

Южнокорейская студия Mintrocket официально представила новое масштабное кроссовер-приключение для своего популярного приключенческого симулятора Dave the Diver. Разработчики опубликовали первый анонсирующий тизер, в котором сообщили о коллаборации с создателями научно-фантастического симулятора выживания Subnautica 2. Релиз этого тематического контентного обновления запланирован на начало 2027 года, а распространяться оно будет совершенно бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.

В рамках грядущего дополнения бессменный главный герой Дэйв вместе со своим товарищем поваром Банчо отправятся исследовать таинственные глубины чужой океанической планеты Протей. Игровой процесс традиционно разделится на две важные составляющие, где дневные погружения в опасные и неизведанные инопланетные воды будут совмещаться с ночным управлением суши-баром. Каждое пойманное под водой странное существо станет для протагониста важным научным открытием, а для шеф-повара превратится в уникальный экзотический ингредиент для новых кулинарных шедевров.

Во время опасных подводных экспедиций игрокам предстоит совершать удивительные находки на океаническом дне и активно помогать новым инопланетным друзьям, выполняя различные поручения. Разработчики обещают гармонично перенести узнаваемую атмосферу и элементы дизайна из вселенной выживания в пиксельную стилистику своего приключенческого экшена. Столь неожиданный кроссовер призван привлечь дополнительное внимание аудитории к обеим игровым сериям и порадовать фанатов необычными механиками взаимодействия с фауной.

В настоящее время заинтересованные пользователи персональных компьютеров и игровых консолей уже могут добавить бесплатный контентный набор в свои списки желаемого на популярных цифровых площадках. Страницы дополнения официально запущены в магазинах Steam и Epic Games Store, а также на консолях семейства Xbox.