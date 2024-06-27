Авторы Dave the Diver отпраздновали первую годовщину выпуском нового контента и публикацией статистики продаж

Dave the Diver вышла год назад, и теперь компания-разработчик Mintrocket раскрыла некоторые статистические данные, касающиеся игры, в том числе количество продаж.
Согласно новому видео, Dave the Diver была продана тиражом более четырех миллионов копий. На самом деле, команда не уверена в точном количестве копий, поскольку им неизвестны проданные физические копии.
Джехо Хванг, директор Dave the Diver, также поблагодарил партнеров, поддержавших игру, в том числе Sony и Nintendo, которые помогли выпустить игру на своих платформах.
Напомним, что игра продалась тиражом более 1 миллиона копий за первые 10 дней, преодолев отметку в 3 миллиона в январе 2024 года. Неясно, как распределяются продажи между различными платформами, но можно предположить, что большая часть проданных копий приходится на ПК, поскольку версии для Switch и PlayStation появились позже.
Кроме того, сообщается, что в честь первой годовщины в игру будут добавлены некоторые новые функции, например, небольшой внутриигровой аксессуар для смартфона и мини-игра, посвященная Кобре. Чтобы разблокировать его, нужно ввести код 'DAVEANNIVERSARY' на смартфоне внутри Dave the Diver.
Также появился новый аксессуар, активирующий хардкорный режим: у нас будет неограниченное количество кислорода, но мы умрем при первом же попадании. Наконец, версия для Switch была оптимизирована, чтобы улучшить время загрузки.