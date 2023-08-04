Авторы Dave the Diver поделились информацией о предстоящем крупном обновлении ©

Игра Dave the Diver, ставшая одним из самых приятных сюрпризов этого года, вскоре получит крупное обновление. На данный момент мы не знаем точной даты его выхода. Известно только, что патч будет предлагать:

Появится возможность автоматического нажатия кнопок.

Появится инструмент сортировки инвентаря, работающий при погружении.

Возможность оставить на ферме две рыбы, а все остальное продать.

Размер элементов интерфейса будет изменен для различных аппаратных средств, особое внимание будет уделено Steam Deck.

Игра будет оптимизирована для улучшения плавности игрового процесса и уменьшения размера установки.

Также будет изменена цветовая гамма, чтобы облегчить игру для дальтоников.

В магазине появится возможность удерживать клавишу направления влево/вправо для быстрого увеличения/уменьшения количества товаров. Кнопка "вверх" позволит вам мгновенно выбрать максимальное количество, а кнопка "вниз" - удалить их все.

Курсор мыши теперь должен корректно исчезать при использовании контроллера.

Разработчики также планируют выпустить новый контент, но сначала предпочтут сосредоточиться на улучшении базовой игры и исправлении ошибок.

Напомним, что Dave the Diver доступна только на ПК. Игра вышла из раннего доступа 28 июня этого года. За 10 дней после выхода версии 1.0 ее купили более миллиона человек. Игра также получила восторженный прием - в Steam до 97% отзывов игроков являются положительными. Стоит отметить, что планируется также релиз игры на Nintendo Switch, но пока точно неизвестно, когда он состоится.