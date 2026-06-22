Авторы DAVE THE DIVER признали проблемы DLC In the Jungle и отчитались о ходе исправлений

Студия Mintrocket выпустила новое видеообращение, посвящённое состоянию дополнения In the Jungle для DAVE THE DIVER. Разработчики прокомментировали наиболее частые жалобы сообщества и рассказали, над какими исправлениями команда работает в первую очередь.

Главной темой обращения стали критические ошибки, способные нарушить прохождение контента DLC. Авторы подтвердили, что знают о сбоях, которые в отдельных случаях могут блокировать дальнейший прогресс, и уже занимаются их устранением. По словам разработчиков, приоритетом остаётся обеспечение стабильного прохождения сюжетных заданий и новых игровых активностей.

Отдельное внимание команда уделила качеству локализации. В частности, разработчики признали наличие проблем в китайском переводе и сообщили, что готовят обновление с необходимыми правками. Кроме того, в видео затронули ситуацию с достижениями: часть пользователей столкнулась с некорректным срабатыванием некоторых ачивок, и эта проблема также находится в работе.

Публикация подобного отчёта показывает стремление Mintrocket оперативно реагировать на обратную связь после релиза крупного дополнения. Для DAVE THE DIVER, которая за последние годы превратилась в один из самых заметных инди-хитов, поддержка сообщества остаётся важной частью развития проекта.

Разработчики пообещали продолжать информировать игроков о прогрессе исправлений и выпускать новые обновления по мере готовности решений для наиболее серьёзных проблем In the Jungle.