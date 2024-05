Беззаботная адвенчура Dave the Diver стала одной из самых скачиваемых игр в истории PS Plus Extra

Приключенческая ролевая игра о глубоководном исследовании океана и ловле рыб Dave the Diver успешно покорила ПК. Проект от студии MINTROCKET стал настоящим хитом в Steam и только совсем недавно добрался до консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Одновременно с релизом на новых платформах игра стала доступна бесплатно для подписчиков PS Plus Extra, что привлекло рекордное внимание пользователей. Всего за один месяц Dave the Diver стала одной из самых популярных игр подписки.

Согласно представленным данным, беззаботная адвенчура стала самой скачиваемой игрой в каталоге PS Plus Extra за апрель. Dave the Diver оказалась настолько популярной на PlayStation, что количество общих загрузок позволило проекту попасть в почетный список самых скачиваемых игр PS Plus Extra за всю его историю. Теперь топ самых популярных игр подписки выглядит следующим образом:

Stray Grand Theft Auto V Dave the Diver Sea of Stars Horizon Forbidden West

Это большая победа для независимой студии MINTROCKET, оказавшись рядом с монструозной Grand Theft Auto V, которая по-прежнему пользуется большим спросом у игроков.