Dave the Diver готов к новому году: новые подробности о дополнении In the Jungle и анонс мобильной версии

Игра Dave the Diver, признанная одной из самых самобытных и увлекательных последних лет, продолжает радовать фанатов. В новом видео «Developer Dive» разработчики из студии MINTROCKET подвели итоги 2025 года и раскрыли грандиозные планы на 2026-й. Главной новостью стали новые подробности о масштабном дополнении In the Jungle, которое обещает около 10 часов свежего контента.

Действие DLC перенесёт игроков в мир пресных вод, где Дейв обоснуется в новой базе прямо в джунглях. Герой познакомится с жителями деревни Утара и получит новые задания, исследуя уникальную среду. Дополнение принесёт ряд новых игровых систем, включая ресторанный проект Bancho Grill, переработанную структуру перемещений, новые мини-игры и обновлённый арсенал. Одним из ключевых нововведений станет Jungle Gun, позволяющий адаптировать стиль боя под разные ситуации.

Кроме того, MINTROCKET анонсировали мобильную версию игры, переработанную специально под сенсорное управление. Сначала релиз состоится в Китае, а затем игра появится по всему миру в 2026 году. Это не просто порт, а полноценная адаптация, учитывающая специфику смартфонов.

Постоянное расширение контента и амбициозные планы разработчиков говорят о том, что Dave the Diver готов радовать игроков ещё многие годы, сочетая глубокий геймплей с оригинальной атмосферой подводного и джунглевого мира. Фанатов ждёт не только новое приключение, но и свежий взгляд на любимую игру на новых платформах.