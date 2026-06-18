Dave the Diver отправился покорять джунгли: вышло крупное дополнение In the Jungle с новой историей и локациями

Mintrocket выпустила долгожданное дополнение In the Jungle для Dave the Diver. Новое DLC продолжает приключения Дэйва и его команды, которые на этот раз покидают знакомую Синюю бездну и отправляются в сердце загадочных джунглей.

События дополнения начинаются после получения тревожного сообщения из деревни Утара. В поисках ответов герои оказываются у огромного пресноводного озера, скрывающего под своей поверхностью совершенно новую экосистему. Игроков ждут неизведанные виды существ, редкие ингредиенты и тайны древней подводной цивилизации.

По словам разработчиков, In the Jungle предлагает более десяти часов нового контента. Помимо исследования озера и сюжетных заданий, дополнение расширяет привычный игровой цикл за счёт новых механик и локаций.

Одним из главных нововведений стал ресторан Bancho Grill. Здесь Банчо будет готовить блюда из ингредиентов, добытых в джунглях, а игрокам предстоит выстраивать отношения с местными жителями. Чем лучше репутация среди обитателей деревни Утара, тем больше возможностей откроется для взаимодействия с ними.

Разработчики также обещают, что исследование джунглей не ограничится лишь деревней и водоёмом. Игроков ждут древние храмы, таинственные леса и другие опасные места, скрывающие новые секреты и испытания.

С момента релиза Dave the Diver неоднократно доказывала, что способна успешно сочетать исследование подводного мира, менеджмент ресторана и лёгкий юмор. Судя по описанию In the Jungle, авторы не пытаются менять проверенную формулу, а вместо этого значительно расширяют её, предлагая поклонникам ещё одну большую экспедицию в неизведанные уголки игрового мира.