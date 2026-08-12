DAVE THE DIVER отправится покорять смартфоны - мобильная версия выйдет уже в сентябре

Компания MINTROCKET объявила дату выхода мобильной версии DAVE THE DIVER. Популярная ролевая игра с элементами симулятора управления появится на iOS и Android 17 сентября 2026 года.

Мобильное издание предложит полноценное приключение Дэйва с исследованием Голубой дыры, ловлей рыбы и управлением рестораном Bancho Sushi. При этом разработчики не стали ограничиваться простым переносом игры на сенсорные экраны и подготовили ряд функций специально для смартфонов.

Одной из необычных особенностей станет управление наливом чая в Bancho Sushi с помощью гироскопа. Игроку потребуется наклонять устройство, имитируя движение настоящего чайника. Также появится возможность выбрать один из трёх вариантов расстояния обзора, а в Деревне морского народа Дэйв сможет быстро перемещаться к различным NPC, что должно сделать прохождение более удобным.

Ещё одним преимуществом мобильного релиза станет набор дополнительного контента. Уже на старте игрокам будут доступны DLC по мотивам DREDGE и недавно вышедшее дополнение In the Jungle. Кроме того, покупатели базовой версии получат DAVE THE DIVER Digital Extra непосредственно в игре.

DAVE THE DIVER уже успела выйти на PC и консолях, а теперь разработчики рассчитывают перенести её необычное сочетание подводных приключений, рыбалки и ресторанного бизнеса на мобильные устройства. Релиз для iOS и Android состоится 17 сентября.