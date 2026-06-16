Dave the Diver получит DLC In The Jungle 18 июня - живой трейлер показал джунгли, храмы и новые мини-игры

После нескольких месяцев задержки дополнение In The Jungle для Dave the Diver наконец получило точную дату выхода. Издатель и разработчик Mintrocket объявил, что DLC станет доступно 18 июня. Вместе с этим был представлен необычный «живой» трейлер, в котором персонажи игры воплощены в формате реальных съёмок.
Ролик показал знакомых героев — Дэйва, Банчо, Кобру и доктора Бэкона — в стилизованной постановке, созданной при участии студии The Asylum, известной по фильмам вроде Sharknado. Такой подход заметно выделяет трейлер на фоне привычных игровых промо и добавляет проекту дополнительный комедийный слой.
Само дополнение In The Jungle расширяет мир Dave the Diver за пределы океана. Игроков ждут новые локации в джунглях и древних храмах, новые виды рыб и животных, а также дополнительные геймплейные активности. В трейлере также можно увидеть автомобильную погоню и новые мини-игры, что указывает на более разнообразную структуру контента по сравнению с основной игрой.
Изначально релиз DLC планировался на 2025 год, однако был перенесён. Теперь разработчики подтверждают окончательную дату — 18 июня. Пока цена дополнения не объявлена, но оно уже доступно для добавления в список желаемого в Steam.
Параллельно с этим Mintrocket продолжает расширять вселенную игры: на одном из недавних State of Play был анонсирован спин-офф Bancho the Chef, посвящённый повару Банчо. Проект пока не имеет даты выхода, но уже формируется как отдельная часть растущей франшизы Dave the Diver.
Один из главных релизов года. Предварительный заказ уже оформлен.
Я жду на Android. Надеюсь, там тоже выйдет это DLC.
Прям как джуманджи посмотрел с чуваком из рекламы теле2