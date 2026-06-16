Dave the Diver получит DLC In The Jungle 18 июня - живой трейлер показал джунгли, храмы и новые мини-игры

После нескольких месяцев задержки дополнение In The Jungle для Dave the Diver наконец получило точную дату выхода. Издатель и разработчик Mintrocket объявил, что DLC станет доступно 18 июня. Вместе с этим был представлен необычный «живой» трейлер, в котором персонажи игры воплощены в формате реальных съёмок.

Ролик показал знакомых героев — Дэйва, Банчо, Кобру и доктора Бэкона — в стилизованной постановке, созданной при участии студии The Asylum, известной по фильмам вроде Sharknado. Такой подход заметно выделяет трейлер на фоне привычных игровых промо и добавляет проекту дополнительный комедийный слой.

Само дополнение In The Jungle расширяет мир Dave the Diver за пределы океана. Игроков ждут новые локации в джунглях и древних храмах, новые виды рыб и животных, а также дополнительные геймплейные активности. В трейлере также можно увидеть автомобильную погоню и новые мини-игры, что указывает на более разнообразную структуру контента по сравнению с основной игрой.

Изначально релиз DLC планировался на 2025 год, однако был перенесён. Теперь разработчики подтверждают окончательную дату — 18 июня. Пока цена дополнения не объявлена, но оно уже доступно для добавления в список желаемого в Steam.

Параллельно с этим Mintrocket продолжает расширять вселенную игры: на одном из недавних State of Play был анонсирован спин-офф Bancho the Chef, посвящённый повару Банчо. Проект пока не имеет даты выхода, но уже формируется как отдельная часть растущей франшизы Dave the Diver.