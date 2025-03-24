Dave The Diver получит DLC-кроссовер с Like a Dragon 10 апреля

Студия Mintrocket раскрыла подробности о DLC-кроссовере Ichiban’s Holiday для Dave The Diver, посвящённое персонажам Like a Dragon. Дополнение выйдет 10 апреля и будет платным, а приобрести его можно будет только в течение 6 месяцев.

По сюжету Ичибан Касуга и бармен отправляются в долгожданный отпуск, но сталкиваются с военизированной группировкой Sea Blue, похищающей морских обитателей. Чтобы спасти океан, герои атакуют вражескую базу в стиле Beat'em up. Кооператива в DLC не будет, но игроки смогут переключаться между персонажами.

DLC предложит фансервис для поклонников серии: камео знакомых героев, карате-битвы и мини-игру в караоке. Хит Judgement прозвучит в 2D-формате, полностью повторяя механику оригинальных игр на Dragon Engine.