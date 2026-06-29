Dave the Diver выйдет на iOS и Android уже этим летом - открыта предварительная регистрация

Студия MINTROCKET официально подтвердила мобильный релиз Dave the Diver. Игра появится на устройствах под управлением iOS и Android, а пользователи уже могут оформить предварительную регистрацию.

Согласно информации из страницы игры в App Store, релиз ожидается 27 августа 2026 года, хотя разработчики пока не объявили эту дату официально. Скачать Dave the Diver можно будет бесплатно, однако для получения полной версии потребуется единовременная покупка стоимостью 9,99 доллара.

Также стали известны технические подробности мобильной версии. Размер игры составит около 3,3 ГБ. Для запуска на iPhone, iPad и iPod потребуется iOS 13.0 или новее. На компьютерах Mac понадобится macOS 11.0 и процессор Apple M1 либо более современный чип. Кроме того, игра будет совместима с гарнитурой Apple Vision Pro под управлением visionOS 1.0 и выше.

В Dave the Diver игрокам предстоит совмещать сразу два занятия: днём исследовать загадочную Голубую бездну, добывая рыбу и сражаясь с морскими существами, а вечером управлять собственным суши-рестораном. Во время погружений важно следить за запасом кислорода — если он закончится, все собранные ресурсы останутся на дне.

Игра получила широкую популярность благодаря необычному сочетанию приключений, менеджмента ресторана, пиксельной графики и юмористического сюжета. В ней представлено более 200 видов морских обитателей, множество мини-игр, дополнительных заданий и побочных историй.

В июне разработчики уже порадовали поклонников новым дополнением In the Jungle, а также неожиданным появлением главного героя в Fortnite. Теперь же Dave the Diver готовится покорить ещё и мобильные устройства.