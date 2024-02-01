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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.1 85 оценок

Dave The Diver выйдет на PS5 и PS4 в апреле; Анонсировано бесплатное DLC "Годзилла"

monk70
Новости

Разработчик MINTROCKET объявил, что выпустит Dave The Diver для PlayStation 5 и PlayStation 4 в апреле.

Помимо версий для PlayStation, в мае для всех платформ появится бесплатный загружаемый контент для совместной работы с Годзиллой, который представит еще больше угроз для глубин DAVE THE DIVER.

Dave The Diver впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 27 октября 2022 года, за ней последовал полный релиз для ПК 28 июня 2023 года и Switch on 26 октября 2023 года.

Добро пожаловать в Dave The Diver, морское приключение в загадочной Голубой дыре. Исследуйте море вместе с Дэйвом днем и управляйте суши-рестораном ночью. Раскройте тайны Голубой дыры и раскройте эту глубоководную тайну с участием трех друзей, каждый из которых обладает разными личностями. Новые приключения ждут.

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Dave The Diver
27.10.2022
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