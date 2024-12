Дэйв и его друзья отправляются в джунгли в первом трейлере дополнения Into the Jungle для Dave the Diver

На церемонии The Game Awards 2024 компания Mintrocket анонсировала, что инди-хит Dave the Diver обзаведётся новым контентом. В конце 2025 года игра получит дополнение Into the Jungle, которое отправит главного героя и его друзей в тропические джунгли.

Дебютный трейлер показал их экспедицию за уникальными ресурсами, которые, вероятно, найдут применение в меню ресторана Bancho Sushi.

С момента релиза игра не раз радовала поклонников новыми дополнениями, включая кроссоверы с другими инди-проектами, такими как Dredge и Balatro. Хотя подробности о Into the Jungle пока не раскрыты, идея выйти за пределы океана и исследовать сушу для создания новых блюд звучит увлекательно.