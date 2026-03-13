ЧАТ ИГРЫ
Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.5 250 оценок

Дэйв ныряет в джунгли: масштабное дополнение In the Jungle для Dave the Diver выйдет 18 июня

butcher69 butcher69

Разработчики из Mintrocket объявили дату выхода крупного дополнения In the Jungle для популярного приключения Dave the Diver. Расширение станет доступно 18 июня и предложит игрокам совершенно новую локацию, свежие механики и около 10 часов дополнительного контента.

В центре дополнения — путешествие Дэйва в джунглевую деревню Утара, где жизнь протекает в реальном времени. Герою предстоит исследовать пресноводное озеро, добывать ресурсы, собирать фрукты и выполнять задания для местных жителей. Постепенно выстраивая отношения с обитателями деревни, игроки смогут открывать новые возможности и получать бонусы, влияющие даже на ресторанный бизнес Банчо.

Одной из главных новинок станет Bancho Grill — новый ресторан в Утаре. В отличие от классического Bancho Sushi, здесь Дэйв сможет свободно перемещаться по нескольким зонам и обслуживать посетителей, готовя блюда из пресноводных ингредиентов. По мере развития отношений с жителями деревни они начнут приходить в ресторан, превращая его в важный центр местной жизни.

Изменится и подводная часть игры. Игроки отправятся исследовать огромное пресноводное озеро с новой флорой и фауной. Для выживания в незнакомых водах Дэйв получит новое оружие — джунглевую винтовку, способную трансформироваться в разные типы вооружения, включая сетемёт, дробовик и снайперскую винтовку.

Одновременно с релизом DLC издатель Silver Lining Interactive выпустит две физические версии игры для PlayStation 5 и Switch 2: Complete Edition со всеми дополнениями и Collector’s Edition с коллекционными предметами.

Сама Dave the Diver уже доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.

