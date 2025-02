Директор Mintrocket признался, что пригласить персонажей Like a Dragon в мир Dave the Diver было его давней мечтой

Директор Mintrocket Джехо Хванг признался, что пригласить персонажей Like a Dragon в мир Dave the Diver было его давней мечтой. Последнее DLC для водного приключения позволит игрокам встретиться с Ичибаном и другими героями культовой серии игр.

Хванг с энтузиазмом рассказал о своём вдохновении: «С 2005 года я восхищался Like a Dragon — её глубокими персонажами и уникальным геймплеем. Я давно хотел, чтобы эти персонажи появились в Dave the Diver, и теперь это стало реальностью».

Дополнение Like a Dragon предлагает новую сюжетную линию: Ичибан и бармен из Survive Bar оказываются в Голубой Дыре и обнаруживают заговор, связанный с браконьерством дельфинов. Игроков ждёт миссия в стиле beat 'em up, где Ичибан и Кобра сражаются с преступниками. Кроме того, можно будет устраивать караоке-вечеринки и нанимать героев Like a Dragon в ресторан Дэйва.

Релиз DLC намечен на апрель. Dave the Diver уже сотрудничала с Balatro и Dredge, но этот кроссовер особенно важен для её создателя.