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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.4 204 оценки

Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a Dragon

butcher69 butcher69

В популярной пиксельной игре Dave the Diver появилось дополнение Ichiban’s Holiday Content Pack, главным героем которого стал харизматичный Итибан Касуга из серии Yakuza (Like a Dragon). На этот раз он отправился на заслуженный отпуск — и, судя по трейлеру, скучать не придётся.

Игрокам предстоит нырять на глубину, отражать атаки врагов, управлять суши-баром и расширять команду. Добавлены мини-игры, включая караоке с участием Итибана, а также новая боевая система в духе классических beat ’em up, где Касуга с напарником Коброй показывают, кто в океане главный.

DLC доступно на PC, PlayStation и Nintendo Switch, но приобрести его можно лишь до 9 октября — вероятно, из-за временной лицензии от SEGA на использование персонажа.

4
2
Dave The Diver
27.10.2022
Комментарии: 2
Ваш комментарий
VaZZers

Какой-то винегрет вышел. Заходишь ловить рыбов, а тебе файтинг втюхивают. Следующее длс про королевскую битву будет?

1
Кей Овальд

Снова временное ДЛС, как Годзиллой? Дожили.