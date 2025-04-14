Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a Dragon

В популярной пиксельной игре Dave the Diver появилось дополнение Ichiban’s Holiday Content Pack, главным героем которого стал харизматичный Итибан Касуга из серии Yakuza (Like a Dragon). На этот раз он отправился на заслуженный отпуск — и, судя по трейлеру, скучать не придётся.

Игрокам предстоит нырять на глубину, отражать атаки врагов, управлять суши-баром и расширять команду. Добавлены мини-игры, включая караоке с участием Итибана, а также новая боевая система в духе классических beat ’em up, где Касуга с напарником Коброй показывают, кто в океане главный.

DLC доступно на PC, PlayStation и Nintendo Switch, но приобрести его можно лишь до 9 октября — вероятно, из-за временной лицензии от SEGA на использование персонажа.