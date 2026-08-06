Для Dave the Diver вышло масштабное обновление v1.0.6 с новым контентом в джунглях и сотнями исправлений

Разработчики из студии MINTROCKET выпустили крупное контентное обновление под номером v1.0.6 для Dave the Diver на ПК и консолях. Патч существенно расширяет дополнение In the Jungle, добавляя механику скрытых Духов деревни, которые автоматизируют сбор ресурсов после достижения максимальной близости с жителями. В Лес Сетах вернулся босс Огромный кабан, а также заселились три новых высокоуровневых монстра, охота на которых откроет ингредиенты для меню и уникальные материалы для создания золотого мебельного гарнитура. Подводный мир пополнился бычьей акулой, а мини-игра Beetle Battle обзавелась боевыми эффектами от желе и механикой ответного урона при блоке «Бумагой».

Техническая и балансная стороны игры получили глубокую переработку для повышения общего комфорта. Разработчики улучшили условия фермерства, снизив требования для крафта удобрений и починив проверку мутаций урожая при путешествиях Дэйва в другие регионы. Камера в боях теперь точнее отслеживает навыки напарников, а активные часы рыб отображаются наглядными иконками в КПК. В мини-игры добавилась настройка громкости из меню паузы, в рецептах ресторана Bancho Grill появилась сортировка по доступности улучшений, а новые элементы декора получили маркеры новинок для быстрого поиска в инвентаре.

Создатели провели масштабную работу над исправлением накопившихся программных ошибок в сюжетных квестах, оружии и механиках взаимодействия. Патч полностью устранил баги в миссиях «Легенда о фреске» и заданиях третьей главы, где гибель персонажа ломала игровой прогресс. Оружие больше не переключается автоматически на Ружье джунглей при переходах между подводными зонами, а патроны и гарпуны перестали застревать в воздухе на границах локаций боссов. Трилобиты получили нормальное заземление на склонах, а вождь племени Махони больше не зависает во время диалогов.

Финальный блок исправлений затронул стабильность встроенных приложений смартфона, мини-игры и ледниковые зоны. Разработчики ликвидировали зависания при одновременном открытии инвентаря во время почтового обучения и починили движение рычагов в загадках ледникового прохода. Нарвалы больше не блокируют обзор камеры при съемке табличек, бронебойная снайперская винтовка теперь исправно пробивает иглобрюха, а интерьер филиалов ресторана перестал сбрасываться по вечерам. Ещё одним общим улучшением стала возможность вручную менять заставку главного экрана, а владельцы контроллеров получили переключатель эксклюзивных функций DualSense.