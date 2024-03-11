Для Dave The Diver вышло новое обновлении с официальной русской локализацией

Последнее обновление Dave The Diver теперь доступно на ПК и Switch. Хотя примечания к патчу, возможно, не самые содержательные, в нем все же есть пара изящных новых функций.
Обновление доводит игру номера версии 1.0.2.651. Помимо нескольких обычных исправлений ошибок, последний патч также добавляет новую языковую локализацию на русский, улучшает настройки ресторана и представляет новую ритмическую мини-игру «Dream Live».
Полные примечания к патчу были опубликованы издателем Nexon в недавнем сообщении на форуме.
Примечания к патчу:
- Добавлен новый язык – русский.
- Сделано так, что игра будет ставиться на паузу, если контроллер отключится во время исследования океана.
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые кнопки вели себя неловко на экране паузы.
- «Dream Live» позволяет вам сыграть в предыдущие ритм-игры.
- Убрана возможность вносить изменения в интерьер в рабочее время.
- Добавлено всплывающее окно с инструкциями, позволяющее проверить, установлен ли DLC при первом доступе после установки DLC.
Супер. Надеялся, что добавят локализацию
А разрешить игру к продаже в РФ не судьба?)
да уже давно баян твой вопрос))))))))))
все кто хотел, решили проблему
на русском не только в РФ говорят, уже сотню раз эта тема обсуждалась
Ну есть альтернативы, одни дешевые, другие совсем дешевые, просто хочется обходится без альтернатив.
ну сейчас никак без альтернатив, к сожалению
как это никаких? а пиратский флаг?
Респект таким парням
О теперь можно попробовать