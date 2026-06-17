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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.4 261 оценка

Дополнение In the Jungle для Dave the Diver получило безумную короткометражку с живыми актерами

Апчхий Апчхий

Студия Mintrocket оригинально прорекламировала грядущее сюжетное дополнение Into the Jungle для своего хитового симулятора Dave the Diver. Авторы объединились со знаменитой киностудией The Asylum, подарившей миру культовую трэш-франшизу «Акулий торнадо». Результатом этого дикого союза стал официальный короткометражный фильм с живыми актерами, который воссоздает колоритных персонажей игры на реальном экране в эстетике малобюджетных голливудских боевиков.

Само дополнение выйдет уже завтра, 18 июня 2026 года, и отправит добродушного ныряльщика Дэйва покорять опасные пресноводные озера в самом сердце диких джунглей. Игроков ждут масштабные речные погружения, новые виды рыб, автомобильные погони, а также открытие гриль-бара Bancho Grill с рецептами из экзотического улова. Оценить живое воплощение любимых героев в безумном короткометражном видео можно прямо сейчас.

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