Дополнение In the Jungle для Dave the Diver получило безумную короткометражку с живыми актерами

Студия Mintrocket оригинально прорекламировала грядущее сюжетное дополнение Into the Jungle для своего хитового симулятора Dave the Diver. Авторы объединились со знаменитой киностудией The Asylum, подарившей миру культовую трэш-франшизу «Акулий торнадо». Результатом этого дикого союза стал официальный короткометражный фильм с живыми актерами, который воссоздает колоритных персонажей игры на реальном экране в эстетике малобюджетных голливудских боевиков.

Само дополнение выйдет уже завтра, 18 июня 2026 года, и отправит добродушного ныряльщика Дэйва покорять опасные пресноводные озера в самом сердце диких джунглей. Игроков ждут масштабные речные погружения, новые виды рыб, автомобильные погони, а также открытие гриль-бара Bancho Grill с рецептами из экзотического улова. Оценить живое воплощение любимых героев в безумном короткометражном видео можно прямо сейчас.