Физическое издание Dave the Diver: Complete Edition на дисках и картриджах выйдет 8 октября на PS5 и Switch 2

Студия Mintrocket представила трейлер, который раскрывает точную дату релиза коробочных версий ультимативного издания своего хита. Владельцы игровых консолей смогут приобрести физические копии проекта уже в начале октября текущего года.

В состав этого дискового релиза вошла оригинальная приключенческая игра, а также абсолютно все выпущенные контентные обновления и коллаборации. Покупатели получат на носителе доступ к популярным бесплатным дополнениям по мотивам Dredge и Godzilla. А также масштабное сюжетное расширение под названием In the Jungle, которое недавно вышло в цифровом формате и добавило отдельную локацию в джунглях.

В качестве дополнительного бонуса разработчики включили в состав лимитированный набор предметов по франшизе Yakuza. Физические копии для гибридной консоли Nintendo будут содержать весь заявленный объем данных непосредственно на самом картридже. Это полностью избавит пользователей от необходимости загружать цифровые файлы обновлений из сети.