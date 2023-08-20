Геймдиректор Dave The Diver заявил, что в будущих обновлениях появятся новые побочные миссии и разновидности рыбы ©

В недавнем интервью геймдиректор Dave The Diver Джехо Хванг (Jaeho Hwang) рассказал, что в будущих обновлениях будут добавлены новые побочные миссии и ночные разновидности рыбы для прекрасных ночных погружений.

Вышедшая в июне игра Dave The Diver поднялась из глубин и стала одним из главных хитов этого года. На Metacritic игра получила впечатляющую оценку 90 баллов, а в Steam - "крайне положительные" отзывы. Поклонники и критики восторженно отзываются об уникальном сочетании ролевой игры и симулятора управления Dave The Diver.

Теперь, когда игра Dave The Diver приобрела огромную базу поклонников благодаря своему внезапному успеху, фанаты с нетерпением ждут, что же будет дальше с Дэйвом и его командой. Журналисты встретились с Джехо Хваном (Jaeho Hwang), чтобы задать ему этот вопрос. Первое, что хотел уточнить Хванг, - это то, что в настоящее время целью команды является повышение стабильности игры и продолжение выпуска исправлений ошибок и улучшений качества жизни.

"Наш первоначальный план обновления состоит в том, чтобы добавить больше контента в позднюю часть игры", - сказал Хван, отвечая на вопрос о будущих обновлениях контента. "Мы получаем отзывы о том, что игроки хотят больше побочных миссий даже в поздней игре, поэтому мы добавим еще несколько, чтобы сохранить прежнюю атмосферу".

Но Хванг хочет внедрить не только новые побочные миссии. "Мы знаем, что игроки хотят увидеть ночных рыб, которые выходят на поверхность только ночью, поэтому мы добавим больше новых разновидностей рыб для ночных погружений", - рассказал Хванг. Что касается потенциальных DLC с более крупным контентом, то здесь Хванг был немногословен. "У нас есть планы по выпуску DLC с большим объемом контента, но в настоящее время мы сосредоточены на том, чтобы сделать текущую версию более полной".

В начале этой недели Mint Rocket продолжила серию обновлений, выпустив два свежих патча. Оба обновления содержат исправления ошибок и улучшения качества жизни, наиболее заметным из которых является появление автоматических быстрых событий. Теперь, чтобы поймать рыбу, игроки могут включить автоматические QTE-события в настройках игры и автоматизировать этот процесс.