Организаторы The Game Awards столкнулись с негативной реакцией за номинацию Dave the Diver

2023 год подходит к концу, и наступает время самой захватывающей и противоречивой части года - битвы за звание "Игра года". Несмотря на несколько провальных игр, 2023 год был полон таких замечательных игр, как Alan Wake II, Spider-Man 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Однако не все довольны номинациями, в частности, неожиданной номинацией Dave the Diver в категории "Лучшая инди-игра".

Ведущий церемонии Game Awards и ветеран индустрии видеоигр Джефф Кили (Geoff Keighley) объявил номинантов этого года в специальном прямом эфире. Dave the Diver, наряду с четырьмя другими играми, будет бороться за звание "Независимая игра года" на церемонии вручения премии.

Как правило, инди-игра — это игра, созданная небольшой командой без финансирования со стороны крупного издателя. В условиях отсутствия поддержки команда может свободно создавать то, что ей хочется, хотя в процессе разработки она может столкнуться с финансовыми трудностями.

Mintrocket - команда, создавшая игру Dave the Diver, хотя и является небольшой группой разработчиков, но является дочерней компанией Nexon - корпорации с миллиардными оборотами.

По мнению многих, включение игры в категорию "инди" подчеркивает известную проблему, связанную с тем, что определение понятия "инди-игра" перестало быть четким. Поклонники отметили, что включение игры в категорию "инди-игра" выглядит крайне неуместным из-за динамики ее развития.

Но Dave The Diver не является инди??? Эта студия принадлежит другой?! Какой в этом смысл?

Dave the diver не является инди-игрой. Этот место должно было достаться Amnesia: The Bunker, Rush Cyberpunk, Chained Echos или, может быть, на что-то, сделанное независимой компанией???? Поразительная некомпетентность! Это очень плохой образ для бренда.

Разумеется, все эти рассуждения не отменяют достоинств игры, поскольку, по мнению многих поигравших, она сделана очень хорошо, но к организаторам игрового шоу возникает все больше вопросов.