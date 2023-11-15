Организаторы The Game Awards столкнулись с негативной реакцией за номинацию Dave the Diver

2023 год подходит к концу, и наступает время самой захватывающей и противоречивой части года - битвы за звание "Игра года". Несмотря на несколько провальных игр, 2023 год был полон таких замечательных игр, как Alan Wake II, Spider-Man 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Однако не все довольны номинациями, в частности, неожиданной номинацией Dave the Diver в категории "Лучшая инди-игра".
Ведущий церемонии Game Awards и ветеран индустрии видеоигр Джефф Кили (Geoff Keighley) объявил номинантов этого года в специальном прямом эфире. Dave the Diver, наряду с четырьмя другими играми, будет бороться за звание "Независимая игра года" на церемонии вручения премии.
Как правило, инди-игра — это игра, созданная небольшой командой без финансирования со стороны крупного издателя. В условиях отсутствия поддержки команда может свободно создавать то, что ей хочется, хотя в процессе разработки она может столкнуться с финансовыми трудностями.
Mintrocket - команда, создавшая игру Dave the Diver, хотя и является небольшой группой разработчиков, но является дочерней компанией Nexon - корпорации с миллиардными оборотами.
По мнению многих, включение игры в категорию "инди" подчеркивает известную проблему, связанную с тем, что определение понятия "инди-игра" перестало быть четким. Поклонники отметили, что включение игры в категорию "инди-игра" выглядит крайне неуместным из-за динамики ее развития.
Но Dave The Diver не является инди??? Эта студия принадлежит другой?! Какой в этом смысл?
Dave the diver не является инди-игрой. Этот место должно было достаться Amnesia: The Bunker, Rush Cyberpunk, Chained Echos или, может быть, на что-то, сделанное независимой компанией???? Поразительная некомпетентность! Это очень плохой образ для бренда.
Разумеется, все эти рассуждения не отменяют достоинств игры, поскольку, по мнению многих поигравших, она сделана очень хорошо, но к организаторам игрового шоу возникает все больше вопросов.
Кили нужно как-то монетизировать Шоу, поэтому, скорее всего, он берет деньги за выдвижение тех или иных игр. Думаю Dave the Diver просто занесли пару чумаданов, остальные воздержались, вот и результат. Шоу Кили по факту смотрят ради трейлеров, а вот эти все номинации - лишь дополнение. По итогу каждый сам для себя решает, какая лучшая игра года, лучшая инди т. д.