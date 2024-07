По слухам, Dave the Diver совсем скоро выйдет на консолях Xbox и сразу появится в Game Pass

По слухам, игра про исследование моря Dave the Diver скоро может появиться на консолях Xbox и сразу в Game Pass.

Это большой месяц для подписчиков Game Pass с несколькими релизами первого дня, включая очень хорошую Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Dungeons of Hinterberg и Flintlock Siege of Dawn.

Помимо этих новых игр, игроки Game Pass также получат первую партию игр от Activision Blizzard King, согласно последним слухам. Первая партия должна включать в себя такие игры, как недавняя Call of Duty Modern Warfare 3, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy и, возможно, другие в следующем месяце.

Но и это еще не все, поскольку некоторые инсайдеры Xbox, похоже, намекают, что у Microsoft на горизонте есть еще один большой релиз Game Pass. Надежный Nate the Hate предположил на ResetEra, что это большой релиз со значительным потенциалом и игра, которая ранее не была доступна на Xbox. Это означает, что она будет доступна в первый день с Game Pass на консолях Xbox.

Другой инсайдер Xbox extas1s, похоже, считает, что речь идет о получившей признание критиков мигре Dave the Diver, которая в прошлом году получила награды BAFTA и Best Indie Game на The Game Awards.

В настоящее время Dave the Diver доступна на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch, но не на Xbox, и недавно вышла по подписке PlayStation Plus, так что вполне логично, что версия для Xbox готова к выходу в Game Pass.

На данный момент нет никаких официальных подтверждений того, что Dave the Diver действительно появится в Game Pass, но если это правда, то мы должны услышать об этом очень скоро, так как игра, по слухам, выйдет до конца этого месяца, а сами Xbox заявили, что игрокам стоит ожидать новых новостей о Game Pass в самое ближайшее время.

Если вы еще не знакомы с Dave the Diver, то это игра, в которой вы занимаетесь исследованием моря и рыбалкой, а вечерами управляете рестораном суши.