Продажи DAVE THE DIVER превысили 10 миллионов копий

Приключенческая игра Dave The Diver преодолела очередной важный рубеж — продажи игры превысили 10 миллионов копий. Об этом сообщила компания MINTROCKET.
Игра предлагает необычное сочетание исследования подводного мира и управления рестораном. Днём игрок вместе с Дэйвом погружается в загадочную «Голубую дыру», исследует её глубины, добывает рыбу и другие ингредиенты, а ночью использует улов для приготовления и продажи суши в собственном ресторане.
При этом спокойное исследование быстро может превратиться в борьбу за выживание. В «Голубой дыре» обитают гигантские существа, а её глубины скрывают древние артефакты и другие тайны. Заработанные в ресторане деньги позволяют улучшать снаряжение и отправляться на ещё более глубокие погружения.
DAVE THE DIVER вышла на ПК в 2023 году, а затем добралась до PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox One и Xbox Series. Версии для iOS и Android появятся 17 сентября.
Таким образом, игра MINTROCKET продолжает расширять свою аудиторию даже спустя несколько лет после первоначального релиза. Теперь к «Голубой дыре» отправились уже более 10 миллионов игроков.
Абсолютно заслуженно. Великолепная игра. Одна из лучших из тех, что вышли в 2023 году, если вообще не лучшая. Дополнение In the Jungle тоже классное. Понравилось, что в нём есть заметные отличия от оригинальной игры.
Игра за жирного додика которого постоянно попускают, обзывают, харкают ему на спину и голову, а он терпит. Ему буквально звонят по телефону и говорят "ты толстый, ты никчемный, иди вилкой чисти сортиры", а он ни бе ни ме. Очень неприятно за такого гг играть, пусть даже сама игра это вин тысячелетия
Круто. Не всякий ААА-проект столько набирает.