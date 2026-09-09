Продажи DAVE THE DIVER превысили 10 миллионов копий

Приключенческая игра Dave The Diver преодолела очередной важный рубеж — продажи игры превысили 10 миллионов копий. Об этом сообщила компания MINTROCKET.

Игра предлагает необычное сочетание исследования подводного мира и управления рестораном. Днём игрок вместе с Дэйвом погружается в загадочную «Голубую дыру», исследует её глубины, добывает рыбу и другие ингредиенты, а ночью использует улов для приготовления и продажи суши в собственном ресторане.

При этом спокойное исследование быстро может превратиться в борьбу за выживание. В «Голубой дыре» обитают гигантские существа, а её глубины скрывают древние артефакты и другие тайны. Заработанные в ресторане деньги позволяют улучшать снаряжение и отправляться на ещё более глубокие погружения.

DAVE THE DIVER вышла на ПК в 2023 году, а затем добралась до PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox One и Xbox Series. Версии для iOS и Android появятся 17 сентября.

Таким образом, игра MINTROCKET продолжает расширять свою аудиторию даже спустя несколько лет после первоначального релиза. Теперь к «Голубой дыре» отправились уже более 10 миллионов игроков.