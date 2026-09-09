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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.4 272 оценки

Продажи DAVE THE DIVER превысили 10 миллионов копий

butcher69 butcher69

Приключенческая игра Dave The Diver преодолела очередной важный рубеж — продажи игры превысили 10 миллионов копий. Об этом сообщила компания MINTROCKET.

Игра предлагает необычное сочетание исследования подводного мира и управления рестораном. Днём игрок вместе с Дэйвом погружается в загадочную «Голубую дыру», исследует её глубины, добывает рыбу и другие ингредиенты, а ночью использует улов для приготовления и продажи суши в собственном ресторане.

При этом спокойное исследование быстро может превратиться в борьбу за выживание. В «Голубой дыре» обитают гигантские существа, а её глубины скрывают древние артефакты и другие тайны. Заработанные в ресторане деньги позволяют улучшать снаряжение и отправляться на ещё более глубокие погружения.

DAVE THE DIVER вышла на ПК в 2023 году, а затем добралась до PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox One и Xbox Series. Версии для iOS и Android появятся 17 сентября.

Таким образом, игра MINTROCKET продолжает расширять свою аудиторию даже спустя несколько лет после первоначального релиза. Теперь к «Голубой дыре» отправились уже более 10 миллионов игроков.

Индустрия 7
22
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Tiger Goose

Абсолютно заслуженно. Великолепная игра. Одна из лучших из тех, что вышли в 2023 году, если вообще не лучшая. Дополнение In the Jungle тоже классное. Понравилось, что в нём есть заметные отличия от оригинальной игры.

13
kurpetro

Игра за жирного додика которого постоянно попускают, обзывают, харкают ему на спину и голову, а он терпит. Ему буквально звонят по телефону и говорят "ты толстый, ты никчемный, иди вилкой чисти сортиры", а он ни бе ни ме. Очень неприятно за такого гг играть, пусть даже сама игра это вин тысячелетия

10
Олег Дудин

Круто. Не всякий ААА-проект столько набирает.