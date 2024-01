Продажи подводного кулинарного приключения Dave The Diver превысили 3 млн копий менее чем за полгода. Разработчик Mintrocket сообщил об этом на сайте X и поблагодарил игроков за их "поддержку и любовь".

Игра вышла 28 июня 2023 года на Windows PC и macOS, а в октябре добралась до Nintendo Switch. Игрокам достается роль дайвера Дейва, который управляет суши-рестораном, но не забывает изучать океан для сбора рыбы и выполнения заданий.

Хотя некоторые считают игру "инди" - в том числе организатор The Game Awards Джефф Кили — разработчик игры Mintrocket является дочерней компанией южнокорейского конгломерата Nexon. Nexon разрабатывает и издает такие крупные франшизы, как MapleStory и Dungeon & Fighter. Ей также принадлежит множество студий, включая Big Huge Games, Wizet, AGBO и Pixelberry.

Несмотря на это, Dave the Diver получила номинацию "Лучшая инди-игра" на The Game Awards 2023, но в итоге уступила Sea of Stars. Тем не менее, игра получила награду на конкурсе Steam Awards 2023.