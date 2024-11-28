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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.3 180 оценок

Пять миллионов проданных копий - создатели Dave the Diver празднуют новый рекорд

Lunersun
Новости

Небольшая инди-игра Dave the Diver разошлась тиражом в 5 миллионов копий. Команда Mintrocket отметила это событие забавной открыткой, где главный герой расслабляется в суши-баре, и поблагодарила игроков за поддержку, пошутив, что самое время заняться настоящим дайвингом.

Последний миллион копий разлетелся за пять месяцев, и неудивительно — в октябре игра получила крупное обновление с контентом из Balatro и Potion Craft, что явно подогрело интерес публики.

Создатели Dave the Diver выпустили крупное контентное обновление по мотивам Balatro и Potion Craft

И на этом история весёлого дайвера не заканчивается — создатели игры собираются существенно расширить её вселенную, так что впереди нас ждёт ещё много интересного.

3
3
Dave The Diver
27.10.2022
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Tiger Goose

Великолепная игра. Одна из лучших среди тех, что вышли в 2023 году. С удовольствием поиграл бы в новую часть.

-1
-zotik-

Шикарная игруха. Затягивает только так

-2
Денис Шихалев

Почти прошел) хорошая

-2