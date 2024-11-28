Пять миллионов проданных копий - создатели Dave the Diver празднуют новый рекорд

Небольшая инди-игра Dave the Diver разошлась тиражом в 5 миллионов копий. Команда Mintrocket отметила это событие забавной открыткой, где главный герой расслабляется в суши-баре, и поблагодарила игроков за поддержку, пошутив, что самое время заняться настоящим дайвингом.
Последний миллион копий разлетелся за пять месяцев, и неудивительно — в октябре игра получила крупное обновление с контентом из Balatro и Potion Craft, что явно подогрело интерес публики.
И на этом история весёлого дайвера не заканчивается — создатели игры собираются существенно расширить её вселенную, так что впереди нас ждёт ещё много интересного.
Великолепная игра. Одна из лучших среди тех, что вышли в 2023 году. С удовольствием поиграл бы в новую часть.
Шикарная игруха. Затягивает только так
Почти прошел) хорошая