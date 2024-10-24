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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.4 172 оценки

Создатели Dave the Diver выпустили крупное контентное обновление по мотивам Balatro и Potion Craft

butcher69
Новости

Создатели Dave the Diver выпустили обновление Dave & Friends, которое добавило в игру новые коллаборации с проектами Balatro и Potion Craft. В обновлении игроки смогут поиграть в покер по необычным правилам рогалика Balatro, где предстоит собирать нестандартные комбинации карт и искать «джокера».

Также в суши-ресторане появится торговец из Potion Craft, предлагающий тематические товары, которые помогут ускорить работу сотрудников. Примечательно, что сотрудники при этом будут оставлять за собой радугу, добавляя немного магии в рабочий процесс.

В обновлении представлена новая героиня — инди-певица Mxmtoon. Ее популярные композиции, такие как Prom Dress, можно будет услышать в игре у костра, а фанатов ждет специальный концерт, организованный разработчиками.

Dave the Diver изначально вышла в 2023 году на PC и Nintendo Switch, позже появившись на PlayStation.

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Dave The Diver
27.10.2022
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Tiger Goose

Появилась причина вернуться в игру.

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Night Driving Avenger
Также в суши-ресторане появится торговец из Potion Craft

Кроссовер с российской игрой делаем, но в России игру не продаем, логика у корейцев огонь

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