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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.4 275 оценок

Steam-версия Dave the Diver получила достижения, связанные с дополнением In the Jungle

Tiger Goose Tiger Goose

Одна из самых ярких приключенческих игр 2023 года, Dave the Diver, обзавелась новыми достижениями. Свежие трофеи выдаются за прогресс в крупном дополнении In the Jungle, вышедшем в июне этого года.

Достижения стали доступны в Steam-версии Dave the Diver с последним обновлением. Они полностью дублируют награды, активировавшиеся во внутриигровом смартфоне. Игроки, ранее разблокировавшие эти трофеи при прохождении дополнения In the Jungle, должны получить их в Steam автоматически при запуске соответствующего сохранения.

Версии для Epic Games Launcher, консолей и мобильных платформ новые достижения пока не получили.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Finni24

на фотке коллаба с гилти гир кловун

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