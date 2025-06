Сюжетное дополнение In the Jungle для Dave the Diver перенесли на начало 2026 года

В новой презентации директор Dave the Diver Джехо Хван рассказал больше подробностей о предстоящем дополнении игры In the Jungle. Среди новостей он сообщил, что DLC пришлось отложить до начала 2026 года, чтобы можно было добавить больше контента.

Хотя мы объявили о выпуске в конце 2025 года, к сожалению, нам придётся отложить его до начала 2026 года, чтобы мы могли добавить больше контента. У команды разработчиков все ещё есть много классных идей, которые мы не хотим оставлять витать в воздухе. Скоро у нас будет больше подробностей, и мы будем держать вас в курсе даты выпуска, как только она будет установлена.

Хван также сообщил, что Dave the Diver теперь доступна в Epic Game Store и вскоре получит бесплатное обновление для Switch 2. Он также признал критику, связанную с ограниченным по времени DLC, которые давали игрокам всего несколько месяцев, чтобы купить их.

Эти ограниченные по времени DLC сохранятся, но, по крайней мере, на более длительный период. Ichiban's Holiday DLC, представляющий собой кроссовер с франшизой Yakuza/Like a Dragon, останется в цифровых магазинах до конца 2026 года, что даст игрокам 1,5 года на покупку. Godzilla DLC вернулся в магазины.