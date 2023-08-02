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Dave The Diver 27.10.2022
7.2 30 оценок

В топе игр на Steam Deck за июль лидируют Dave the Diver и Elden Ring

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butcher69
Новости

Каждый месяц компания Valve публикует данные о самых популярных играх на Steam Deck, и Dave the Diver удалось обойти популярную игру Elden Ring и занять первое место.

Играть на Steam Deck еще никогда не было так просто. Поскольку более 75% игр, протестированных на Steam Deck, теперь доступны для игры, у геймеров есть больше возможностей, чем когда-либо, когда речь идет о том, чтобы взять и поиграть в свои любимые игры на ходу.

Топ-10 игр на Steam Deck за июль (по общему количеству сыгранных часов):

  1. Dave the Diver;
  2. Elden Ring;
  3. Stardew Valley;
  4. Brotato;
  5. Grand Theft Auto V;
  6. Red Dead Redemption 2;
  7. Vampire Survivors;
  8. Halls of Torment;
  9. Cyberpunk 2077;
  10. Hogwarts Legacy
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Dave The Diver
27.10.2022
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