В топе игр на Steam Deck за июль лидируют Dave the Diver и Elden Ring ©

Каждый месяц компания Valve публикует данные о самых популярных играх на Steam Deck, и Dave the Diver удалось обойти популярную игру Elden Ring и занять первое место.

Играть на Steam Deck еще никогда не было так просто. Поскольку более 75% игр, протестированных на Steam Deck, теперь доступны для игры, у геймеров есть больше возможностей, чем когда-либо, когда речь идет о том, чтобы взять и поиграть в свои любимые игры на ходу.

Топ-10 игр на Steam Deck за июль (по общему количеству сыгранных часов):