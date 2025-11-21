В трейлере к релизу Dave the Diver на Xbox Series X|S показали новые кадры из DLC In the Jungle

Вчера Dave the Diver официально вышла на Xbox Series X|S, завершив свой путь к мультиплатформенности. Игра, удачно объединяющая элементы RPG, менеджмента и подводных исследований, сразу привлекла внимание игроков на новой платформе, предлагая привычное морское приключение с глубоким геймплеем.

На Xbox Partner Showcase также были показаны новые кадры из большого DLC In the Jungle, действие которого перенесёт Дейва из океанских глубин в тропические джунгли. Новый трейлер показывает значительное количество контента: разнообразные сценарии, новые занятия и огромное количество экзотических видов рыб и других водных животных. Игрокам предстоит исследовать новые территории и готовить улов различными способами, как знакомыми, так и экзотическими.

Пока точная дата выхода DLC не объявлена, разработчики обещают релиз в начале 2026 года. Расширение сохранит фирменный стиль оригинальной игры, но предложит свежий сеттинг и новые возможности для исследования и взаимодействия с миром.

Кроме того, Silver Lining Interactive анонсировала физические издания Dave the Diver для PS5 и Nintendo Switch 2, что позволит ещё большему числу игроков познакомиться с уникальным приключением Дейва.

Сегодняшний запуск на Xbox и демонстрация DLC показывают, что Dave the Diver продолжает развиваться, предлагая поклонникам новые горизонты и возможности, а «In the Jungle» обещает стать насыщенным и увлекательным дополнением к основной игре.