Davy x Jones выходит в новое плавание: живой корабль, морские битвы и полный пересмотр боевой системы

Ноябрь 2025 года стал настоящим праздником для любителей пиратских приключений. Пока на рынок выходят Salt 2 и Captain Wayne, студия Parasight представила крупнейшее обновление для своего мистического шутера-рогалика Davy x Jones, добавив в игру совершенно новый режим с участием живого корабля.

Davy x Jones, вышедшая в ранний доступ в августе, рассказывает о безголовом пирате Джонсе и его напарнике — говорящем черепе Дэйви. Игра получила высокие оценки за оригинальную концепцию, но критику за сырость механик. Теперь обновление стремится изменить всё: в игру добавлен режим плавания от третьего лица, где игрок управляет живым кораблём Эбби — странным гибридом космического кита и деревянного судна, одновременно величественным и пугающим.

Эбби открывает путь к новым типам геймплея. Теперь можно вступать в морские баталии, обмениваясь залпами с судами подземного мира. Появилась система экипажа — игроки могут нанимать призрачных пиратов, каждый из которых приносит собственные атаки, способности и оружие. В морских глубинах же скрывается новый босс — Кракен, способный испытать на прочность корабль, команду и стратегию.

Разработчики серьёзно обновили и основной рогалик-режим. Ближний бой получил тяжёлые и быстрые удары, расширенные комбо и возросшую динамику. Стрельбу перебалансировали, добавив новые ограничения на боезапас и улучшенную систему перезарядки. Поведение врагов тоже стало продвинутее — схватки теперь требуют большего мастерства.

Кроме того, переработано древо навыков, введён кодекс с подсказками, добавлена поддержка генерации кадров Nvidia и FSR4, а также достижения Steam. Из-за объёма изменений старые сохранения стали несовместимы — цена за столь масштабное обновление, которое фактически перезапускает игру в новом формате.