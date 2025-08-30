Стартовал ранний доступ Davy x Jones - пиратская экшн-адвенчура от первого лица

Польская студия PARASIGHT выпустила в ранний доступ игру Davy x Jones, она доступна на PC (Steam).

В DAVY x JONES вам предстоит сыграть за обезглавленного пирата Дэви Джонса, который жаждет отомстить Черной Бороде. Для этого у героя есть пистоль, сабля, собственный автономный череп и Эбби - полукорабль-полукит, бороздящий местный Ад. Эбби является вашей базой, вашей артиллерией и вашим союзником. Нанимайте легендарных офицеров на ее борт и используйте разрушительные способности в бою. А Череп отпускает острые шутки и указывает путь, в то время как вы управляете его могущественным безголовым телом. Причудливый, незабываемый союз.

Путешествие будет проходить по Рундуку, сюрреалистическому пиратскому аду, разделенному на девять островов, плавающих в бесконечном море облаков. Сразитесь с искривленными исчадиями ада, проклятыми душами и легендарными чудовищами, такими как Кракен — хранителями самых темных тайн подземного мира.

Разработчики обещают немало напряженных боев от первого лица, жутких чудищ и разрушенных островов, которые только и ждут, пока вы их исследуете. В раннем доступе вас ждет полный игровой цикл, доступ к нескольким островам, которые можно исследовать, и все инструменты, чтобы проложить свой путь к славе: стреляйте, рубите, поджигайте, бросайте крюк или монету — как вам будет угодно. Контентные обновления будут выходить каждые несколько месяцев и включать расширение мира, сюжетные элементы, врагов, дополнительные механики.

Игру можно приобрести со скидкой 34% до 4 сентября: 211 RUB / 118 UAH