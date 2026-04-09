Состоялся релиз фантастического экшена Dawn Break в магазине Steam

Независимая студия SYN-Studio выпустила свой новый проект под названием Dawn Break. Игра стала доступна 9 апреля 2026 года и представляет собой шутер от 3 лица с элементами ролевых игр. Разработкой занимается всего 1 человек. Он уже предупредил аудиторию о возможных технических недочетах и пообещал продолжить работу над постоянными обновлениями.

Действие сюжета разворачивается в 2039 году после серии глобальных природных катастроф и загадочного появления черных дыр в небе. Главная героиня по имени Ли Шия отправляется в путешествие на поиски своей пропавшей подруги Су Цинхуэй. Для выживания девушка использует найденную квантовую перчатку с различными боевыми способностями.

Геймплей базируется на динамичных сражениях с использованием огнестрельного оружия и навыков ближнего боя. В проекте детально реализована система настройки внешности персонажа. Игроки могут свободно изменять прически, одежду и различные аксессуары. В игре доступно более 200 уникальных предметов гардероба и 100 вариантов цвета волос. В перерывах между миссиями героиня может находиться в своей квартире, где ей доступны занятия йогой, танцы и развлечения за компьютером. Проект содержит элементы контента для взрослых, включая систему повреждения ткани на одежде при получении урона и сцены жестоких добиваний противников.

Покупатели выделяют приятную визуальную составляющую и доступный ценник, но при этом активно критикуют неудобные механики прицеливания, проблемы со сменой оружия и общую недоработанность анимаций. Приобрести полную версию Dawn Break можно за 560 рублей. До 16 апреля на игру действует скидка 15 процентов, благодаря которой итоговая цена снижена до 476 рублей. Перед покупкой автор настоятельно рекомендует пройти бесплатную демоверсию для оценки производительности. Русский язык на данный момент не поддерживается.