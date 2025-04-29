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Dawn of Ages 08.05.2024
Стратегия, Условно-бесплатная, Средневековье
0 0 оценок

В Steam можно бесплатно забрать новенькую средневековую стратегию Dawn of Ages

butcher69 butcher69

Приготовьтесь взять на себя командование армиями и построить собственную империю! Разработчики из Stratosphere Games и издатель BoomBit официально анонсировали дату выхода своей новой исторической стратегии Dawn of Ages — релиз состоялся в Steam и Epic Games Store. Игра доступна бесплатно (Free-to-Play) и предложит полную поддержку кроссплатформенной игры между ПК и мобильными устройствами.

Dawn of Ages — это стратегическая игра, где нет места магии и драконам. Вместо этого игроков ждёт суровый и реалистичный мир средневековья, вдохновлённый реальными историческими эпохами. Игрокам предстоит возводить замки, развивать экономику и вести масштабные военные кампании, воссоздающие сражения прошлого с высокой достоверностью.

Сражения в Dawn of Ages будут проходить в автоматическом формате, сочетая зрелищность и простое управление. При этом игра предлагает глубокую кастомизацию армии — более 100 видов исторического оружия и доспехов, возможность грабежа, модернизации снаряжения и развития армии.

На старте будут доступны четыре уникальные нации с разными лидерами и стилем ведения войны. В дальнейшем появятся ещё три — в том числе Монгольская империя во главе с Чингисханом. Все игроки, начавшие игру в день релиза, получат бесплатное DLC Beginner’s Bounty с полезными ресурсами для быстрого старта.

63
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
DennisSport

похоже на очередную мобильную донатную помойку

13
Allankar

походу она и есть)

12
prorock

Ого, можно бесплатно забрать f2p. Спасибо

9
Бенедикт Вольфрамович

На мобилку похожа

5
zudmitt

Так это и есть мобилка, вышла в прошлом году 8 мая, сейчас появилась на ПК.

Олег Дудин

Надо пощупать. Вдруг зайдёт.

2
FADIRD

Зашло)!?

Traha_Global

В Эпике забрал.Багованная ужас. Заходишь в мастерскую у тебя игра зависает и дальше никуда ты не продвинешься.В итоге максимум ресурсов а тратить их некуда без этой мастерской.

1
chanp14

игра не зависает, а ждёт донатов

1
Великий Алладин

Был Empire earth где можно было развиваться от примитивных до современных

и даже в будущее.Сейчас таких нету.

1
The_MadMan06

Попробуй war selection в Стиме бесплатный

1
Пользователь ВКонтакте

Так я и так бесплатно на телефоне играю // Михаил Майоров