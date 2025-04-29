В Steam можно бесплатно забрать новенькую средневековую стратегию Dawn of Ages

Приготовьтесь взять на себя командование армиями и построить собственную империю! Разработчики из Stratosphere Games и издатель BoomBit официально анонсировали дату выхода своей новой исторической стратегии Dawn of Ages — релиз состоялся в Steam и Epic Games Store. Игра доступна бесплатно (Free-to-Play) и предложит полную поддержку кроссплатформенной игры между ПК и мобильными устройствами.

Dawn of Ages — это стратегическая игра, где нет места магии и драконам. Вместо этого игроков ждёт суровый и реалистичный мир средневековья, вдохновлённый реальными историческими эпохами. Игрокам предстоит возводить замки, развивать экономику и вести масштабные военные кампании, воссоздающие сражения прошлого с высокой достоверностью.

Сражения в Dawn of Ages будут проходить в автоматическом формате, сочетая зрелищность и простое управление. При этом игра предлагает глубокую кастомизацию армии — более 100 видов исторического оружия и доспехов, возможность грабежа, модернизации снаряжения и развития армии.

На старте будут доступны четыре уникальные нации с разными лидерами и стилем ведения войны. В дальнейшем появятся ещё три — в том числе Монгольская империя во главе с Чингисханом. Все игроки, начавшие игру в день релиза, получат бесплатное DLC Beginner’s Bounty с полезными ресурсами для быстрого старта.