В Steam можно бесплатно забрать новенькую средневековую стратегию Dawn of Ages

Приготовьтесь взять на себя командование армиями и построить собственную империю! Разработчики из Stratosphere Games и издатель BoomBit официально анонсировали дату выхода своей новой исторической стратегии Dawn of Ages — релиз состоялся в Steam и Epic Games Store. Игра доступна бесплатно (Free-to-Play) и предложит полную поддержку кроссплатформенной игры между ПК и мобильными устройствами.
Dawn of Ages — это стратегическая игра, где нет места магии и драконам. Вместо этого игроков ждёт суровый и реалистичный мир средневековья, вдохновлённый реальными историческими эпохами. Игрокам предстоит возводить замки, развивать экономику и вести масштабные военные кампании, воссоздающие сражения прошлого с высокой достоверностью.
Сражения в Dawn of Ages будут проходить в автоматическом формате, сочетая зрелищность и простое управление. При этом игра предлагает глубокую кастомизацию армии — более 100 видов исторического оружия и доспехов, возможность грабежа, модернизации снаряжения и развития армии.
На старте будут доступны четыре уникальные нации с разными лидерами и стилем ведения войны. В дальнейшем появятся ещё три — в том числе Монгольская империя во главе с Чингисханом. Все игроки, начавшие игру в день релиза, получат бесплатное DLC Beginner’s Bounty с полезными ресурсами для быстрого старта.
похоже на очередную мобильную донатную помойку
походу она и есть)
Ого, можно бесплатно забрать f2p. Спасибо
На мобилку похожа
Так это и есть мобилка, вышла в прошлом году 8 мая, сейчас появилась на ПК.
Надо пощупать. Вдруг зайдёт.
Зашло)!?
В Эпике забрал.Багованная ужас. Заходишь в мастерскую у тебя игра зависает и дальше никуда ты не продвинешься.В итоге максимум ресурсов а тратить их некуда без этой мастерской.
игра не зависает, а ждёт донатов
Был Empire earth где можно было развиваться от примитивных до современных
и даже в будущее.Сейчас таких нету.
Попробуй war selection в Стиме бесплатный
Так я и так бесплатно на телефоне играю // Михаил Майоров