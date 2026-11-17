Студия 6side Studio выпустила Dawn of Defense — стратегию, сочетающую элементы Tower Defense, стратегии в реальном времени и roguelite. Игра уже доступна на ПК в Steam.

По сюжету могущественная Империя вторглась на земли предков главного героя и угрожает уничтожить его народ. Игрокам предстоит возглавить оборону, возводить башни, обучать воинов и отражать многочисленные волны противников. После укрепления позиций можно переходить в наступление, захватывать острова и штурмовать вражеские крепости.

Каждое прохождение предлагает новые тактические возможности благодаря случайным рунам. Они усиливают башни, войска и экономику, позволяя экспериментировать с разными стратегиями. Между забегами открываются постоянные улучшения, новые подразделения и защитные сооружения. Также предстоит столкнуться с могущественными командирами Империи и их уникальными боевыми тактиками.

Dawn of Defense рассчитана на одиночное прохождение и доступна только на ПК под управлением Windows.