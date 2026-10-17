Три легендарных оружия, фермерство и новые рецепты - Dawn of Defiance получила обновление Hounds of Zeus

Разработчики мифологического симулятора выживания Dawn of Defiance представили трейлер крупного обновления Hounds of Zeus, которое уже доступно игрокам в Steam. Оно добавляет новое снаряжение, три легендарных вида оружия, а также расширяет системы кулинарии и фермерства.

Одним из главных нововведений стали три легендарных оружия, которые позволят разнообразить сражения с мифическими существами. Помимо этого, разработчики подготовили дополнительную экипировку и переработали некоторые элементы повседневного выживания, уделив особое внимание выращиванию ресурсов и приготовлению пищи.

Dawn of Defiance переносит игроков в мир древнегреческих мифов, где им предстоит примерить роль спартанца, бросившего вызов самим богам. Действие разворачивается на границе подземного царства, среди древних храмов, опасных чудовищ и руин исчезнувших цивилизаций.

Игроки могут исследовать мир в одиночку или в кооперативе с тремя друзьями, добывать ресурсы, создавать оружие и доспехи, возводить величественные дворцы и отправляться на поиски легендарного вооружения олимпийцев.