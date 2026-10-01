Классическая российская ролевая игра "Магия крови" неожиданно вышла в Steam

Издательство Fulqrum Publishing без предварительных анонсов выпустило в сервисе Steam ролевой экшен "Магия крови", известный на западном рынке под названием Dawn of Magic. Оригинальный релиз проекта от российской студии SkyFallen Entertainment состоялся в декабре 2005 года, однако до настоящего момента игра официально отсутствовала на цифровой площадке Valve.

Это переиздание, а не ремастер или ремейк. Оно сохраняет дух, содержание и игровой опыт оригинала, дополняя классическую игру рядом небольших нововведений и улучшений.

- Издательство Fulqrum Publishing

Свежая цифровая версия сохранила оригинальный контент, но получила интеграцию с актуальными сервисами платформы. Издание обзавелось поддержкой 35 достижений Steam, синхронизацией с облачными сохранениями Steam Cloud, семейным доступом и мастерской Steam Workshop. Игра по-прежнему поддерживает как одиночное прохождение, так и многопользовательские режимы по локальной сети, рассчитанные на участие до 16 человек.

Ключевой особенностью проекта остается ролевая система без привычного классового деления. Под управление предлагается взять одного из 4 персонажей со своими стартовыми характеристиками: Рассеянного школяра, Жену булочника, Странную цыганку или Толстого монаха. В распоряжении героев находится 12 школ магии и 96 заклинаний, которые можно свободно комбинировать друг с другом для создания смертоносных связок. По мере прокачки конкретных чар тело персонажа мутирует под действием системы морфинга, меняя форму конечностей, облик и боевые параметры.

Сюжетная линия посвящена противостоянию падшему бессмертному по имени Модо, сосланному на Землю за преступления и пытающемуся уничтожить мир ради возвращения былого могущества. Кампания включает 5 актов с возможностью выбора доброго, злого или нейтрального пути прохождения, влияющего на развитие событий. Дополнительную гибкость в развитии персонажа обеспечивают система алхимических преобразований, наложение рунических слов на экипировку и нанесение несмываемых татуировок.

В основе проекта задействован отечественный графический движок TheEngine, который впоследствии применялся при создании таких игр, как "King’s Bounty: Легенда о рыцаре" и "Санитары подземелий". В магазине Steam стандартная стоимость "Магии крови" составляет 240 рублей, а до 15 октября 2026 года новинку можно приобрести со скидкой 20% за 192 рубля.