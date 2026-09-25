Создатель Unicorn Overlord анонсировал DAWNGAZER - новую экшен-RPG для PS5, Switch 2 и ПК

Такафуми Нома, директор Unicorn Overlord, вместе с Good Smile Company и Monochrome Corporation представил новую фэнтезийную вселенную IGNISPHERE и первую игру в её рамках — экшен-RPG DAWNGAZER. Релиз проекта запланирован на 2028 год для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.

IGNISPHERE станет оригинальной интеллектуальной собственностью с большим фэнтезийным миром, в котором сосуществуют многочисленные народы и расы. Нома выступает создателем вселенной и руководит разработкой DAWNGAZER. В Unicorn Overlord он участвовал в создании проекта на разных этапах, включая работу над сюжетом и дизайном персонажей, а теперь намерен применить аналогичный комплексный подход к новой серии.

DAWNGAZER станет первой игрой во вселенной IGNISPHERE. Разработкой занимаются Monochrome и Good Smile Company, а вместе с анонсом компании опубликовали тизер, посвящённый началу производства. Музыку для ролика написал и аранжировал Йошими Кудо, ранее работавший над Unicorn Overlord и Elden Ring. Вокальные партии исполнили KOCHO, SAK. и Маки Такимото, а партию виолончели записал Ватару Мукаи.

Создатели рассматривают IGNISPHERE как проект, который со временем выйдет за пределы видеоигр. Good Smile Company займётся выпуском сопутствующей продукции, включая фигурки, а Monochrome и издатель Fujimi Fantasia Bunko из структуры Kadokawa работают над несколькими проектами в формате лайт-новел, действие которых будет разворачиваться в той же вселенной.

Таким образом, DAWNGAZER с самого начала задумывается не как отдельная игра, а как отправная точка для развития новой фэнтезийной франшизы. Подробности об игровом процессе пока не раскрываются, однако релиз уже заявлен на 2028 год для PS5, Switch 2 и ПК.