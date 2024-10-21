Bandai Namco выступит издателем мрачной ролевой игры Dawnwalker от директора The Witcher 3

Компания Rebel Wolves, основанная в 2022 году ветераном индустрии Конрадом Томашкевичем (директором игры — The Witcher 3: Wild Hunt), сообщила о новом стратегическом партнерстве с Bandai Namco Entertainment Europe. В соответствии с соглашением Bandai Namco Entertainment станет глобальным издателем предстоящего дебютного тайтла Rebel Wolves, первой игры саги Dawnwalker, взяв на себя ответственность как за розничную, так и за цифровую дистрибуцию новой RPG после ее выхода на ПК, PlayStation 5 и Xbox.

Объединив талантливую команду разработчиков, включая членов основной команды, стоящей за одной из самых известных игр всех времен — The Witcher 3: Wild Hunt вместе с ее дополнениями, первая игра Rebel Wolves представляет собой мрачную фэнтезийную повествовательную песочницу, экшен-RPG AAA, действие которой происходит в средневековой Европе. Эта совершенно новая ИС нацелена на зрелую аудиторию и работает на Unreal Engine 5. Студия раскроет больше информации о проекте в ближайшие месяцы.