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Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
7.3 22 оценки

Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак" и Cyberpunk 2077

Gutsz
Новости

Новая студия под названием Rebel Wolves, основанная ветеранами игровой индустрии из Европы, наконец-то представила тизер своего дебютного амбициозного проекта. В прошлом разработчики приложили руку к созданию таких известных игр, как Ведьмак и Cyberpunk 2077, поэтому в свою новую игру они собираются добавить всё самое лучшее оттуда: сеттинг мрачного фэнтези, открытый мир и проработанный сюжет.

Дебютный тизер игры от Rebel Wolves нельзя назвать информативным. Короткий ролик лишь подтверждает общее направление проекта и анонсирует новое название. Теперь игра называется The Blood of Dawnwalker, хотя раньше она именовалась Dawnwalker.

Гораздо интереснее на фоне первого тизера выглядит загадочное изображение с официального сайты игры. Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра. Вполне может быть, что в дневное время он может сражаться только мечом и свободно взаимодействовать с персонажами, а вот в ночное время он превращается в некое существо напоминающее вампира. В целом герой на изображении очень похож на дизайн высших вампиров из третьей части "Ведьмака".

Как отмечают авторы игры, The Blood of Dawnwalker станет первой главой целой саги однопользовательских экшен-RPG с открытым миром в стиле тёмного фэнтези, в которой большое внимание уделяется сюжету и повествованию. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Геймдиректором игры выступает Матеуш Томашкевич, ранее работавший над Gwent: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Компанию ему составят многие другие уже бывшие сотрудники CD Projekt Red с внушительным опытом работы над ролевыми играми.

Более подробная презентация The Blood of Dawnwalker состоится в следующем году — 13 января.

18
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
saa0891

Мда, для чего делают такие тизеры ни о чём.

6
ka27

Перематывал, одни слова мелькали :) вспомнилось:

1
Moorchik

Тизер мегаинформативный, просто 100 из 10, бегу предзаказывать

4
AT_Sagor

Это же знаменитый анонс анонса!

4
Sane_421

Прекрасно, жду игру. Надеюсь, братья Томашкевичи сделают все по красоте!

3
Sheffskiy

Без повесточки

2
YouTube_GamesTezi
Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра.

Небинарная личность же)))

1
Виктор45

О, дык это жешь про кровосись игра получается. Да ещё и от разрабов 3 ведьмака, звучит очень многообещающе.

1
Shigofumi

Если люди которые делали ведьмак 3 делают другую игру кто же делает ведьмак 4 ?

0
Sheffskiy

Уберите оттуда все повесточное уродство

0
Sheffskiy

Больше секса!

0
Авраам Линкольн
Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак"

Если эту игру делают бывшие разработчики Ведьмака, кто же тогда делает Лесбак 4?

-3
Medu3a

удивительный вопрос

0
Alex40001

прогрев до 27 года круто крутою прошли те времена когда игры разрабатывались за год полтора а потом через 3 месяца рекламы выходили

-7
spaMER_ID

И вправду странно, ведь игры тогда и сейчас - одно и то же.

1
G-1 spaMER_ID

Ну да раньше, движок напиши, тулзы для разработки напиши. А щас клепай на УЕ5 и с нейронками хоть каждый месяц по новой части ведьмака.

1