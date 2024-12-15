Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак" и Cyberpunk 2077

Новая студия под названием Rebel Wolves, основанная ветеранами игровой индустрии из Европы, наконец-то представила тизер своего дебютного амбициозного проекта. В прошлом разработчики приложили руку к созданию таких известных игр, как Ведьмак и Cyberpunk 2077, поэтому в свою новую игру они собираются добавить всё самое лучшее оттуда: сеттинг мрачного фэнтези, открытый мир и проработанный сюжет.
Дебютный тизер игры от Rebel Wolves нельзя назвать информативным. Короткий ролик лишь подтверждает общее направление проекта и анонсирует новое название. Теперь игра называется The Blood of Dawnwalker, хотя раньше она именовалась Dawnwalker.
Гораздо интереснее на фоне первого тизера выглядит загадочное изображение с официального сайты игры. Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра. Вполне может быть, что в дневное время он может сражаться только мечом и свободно взаимодействовать с персонажами, а вот в ночное время он превращается в некое существо напоминающее вампира. В целом герой на изображении очень похож на дизайн высших вампиров из третьей части "Ведьмака".
Как отмечают авторы игры, The Blood of Dawnwalker станет первой главой целой саги однопользовательских экшен-RPG с открытым миром в стиле тёмного фэнтези, в которой большое внимание уделяется сюжету и повествованию. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Геймдиректором игры выступает Матеуш Томашкевич, ранее работавший над Gwent: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Компанию ему составят многие другие уже бывшие сотрудники CD Projekt Red с внушительным опытом работы над ролевыми играми.
Более подробная презентация The Blood of Dawnwalker состоится в следующем году — 13 января.
Мда, для чего делают такие тизеры ни о чём.
Перематывал, одни слова мелькали :) вспомнилось:
Тизер мегаинформативный, просто 100 из 10, бегу предзаказывать
Это же знаменитый анонс анонса!
Прекрасно, жду игру. Надеюсь, братья Томашкевичи сделают все по красоте!
Без повесточки
Небинарная личность же)))
О, дык это жешь про кровосись игра получается. Да ещё и от разрабов 3 ведьмака, звучит очень многообещающе.
Если люди которые делали ведьмак 3 делают другую игру кто же делает ведьмак 4 ?
Уберите оттуда все повесточное уродство
Больше секса!
Если эту игру делают бывшие разработчики Ведьмака, кто же тогда делает Лесбак 4?
удивительный вопрос
прогрев до 27 года круто крутою прошли те времена когда игры разрабатывались за год полтора а потом через 3 месяца рекламы выходили
И вправду странно, ведь игры тогда и сейчас - одно и то же.
Ну да раньше, движок напиши, тулзы для разработки напиши. А щас клепай на УЕ5 и с нейронками хоть каждый месяц по новой части ведьмака.