Автор игры-пародии на The Day Before показал новый геймплейный трейлер

Разработчик-одиночка Crimson опубликовал новый геймплейный трейлер аналога провальной The Day Before, который он назвал The Day After. Проектом энтузиаст занимается больше двух месяцев в свободное от работы время.

Crimson в создании The Day After использует движок Unreal Engine 5 и платные ассеты. По словам автора, для наполнения города различными объектами у него ушло около €1,5 тыс. (более 145 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). В будущем разработчик планирует улучшить и оптимизировать демоверсию.

The Day Before вышла в ранний доступ в Steam 7 декабря и подверглась массовой критике. Спустя четыре дня после релиза студия FNTASTIC объявила о своем закрытии. MMO-шутер сняли с продажи в Steam, а пользователям вернули денежные средства. 24 января создатели The Day Before опубликовали заявление, в котором объяснили причины провала игры.