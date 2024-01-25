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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
4.7 655 оценок

Автор игры-пародии на The Day Before показал новый геймплейный трейлер

Simple Jack
Новости

Разработчик-одиночка Crimson опубликовал новый геймплейный трейлер аналога провальной The Day Before, который он назвал The Day After. Проектом энтузиаст занимается больше двух месяцев в свободное от работы время.

Crimson в создании The Day After использует движок Unreal Engine 5 и платные ассеты. По словам автора, для наполнения города различными объектами у него ушло около €1,5 тыс. (более 145 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). В будущем разработчик планирует улучшить и оптимизировать демоверсию.

The Day Before вышла в ранний доступ в Steam 7 декабря и подверглась массовой критике. Спустя четыре дня после релиза студия FNTASTIC объявила о своем закрытии. MMO-шутер сняли с продажи в Steam, а пользователям вернули денежные средства. 24 января создатели The Day Before опубликовали заявление, в котором объяснили причины провала игры.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Taicho
6
Alex Ramirez

Билли, постой на минутку, успокойся, присядь. Сейчас начнется самое интересное.

- Это работа Адриана Ханнемана. Шедевр, вне всяких сомнений. А это - это мазня какая-то.

1
Janekste

Смешно. Одиночка всего лишь за 2 месяца и 150 тысяч рублей сделал больше, лучше и качественнее, чем целая студия за 5 лет с многомиллионным бюджетом.

4
PastoralUpton

Якуты офигеют

1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

эти два брата якута уже давно офигели, а потом просто слились как авно в унитаз

0
Zlobin_Evgeny

прикольно

0
Kitocun

Ну красава чувак пускай делает посмотрим что получится

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

ролик атмосферный, желаю разрабу творческих успехов.

0