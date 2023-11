Авторов The Day Before обвинили в копировании трейлеров GTA 5 и Red Dead Redemption 2

В истории компьютерных игр нет недостатка в случаях, когда та или иная игра в значительной степени вдохновлялась другими, как правило, очень популярными продуктами. В этом случае трудно избежать сходства, хотя бы в трейлерах, анонсирующих ту или иную игру. Проблема возникает, когда вдохновение начинает напоминать метод полного копирования. Именно такое предположение появилось в сети в контексте нового геймплейного трейлера игры The Day Before. Разработчиков из Fntastic обвинили в копировании из трейлеров таких игр, как GTA 5, Red Dead Redemption 2 или Cyberpunk 2077.

Геймплейный трейлер The Day Before выглядит неплохо. В нем нет недостатка в экшене, детально проработанном мире и красивой графике. Проницательный глаз блогера Randomly также заметил некоторые очень явные сходства с вышеупомянутыми хитами Rockstar и Cyberpunk 2077.

По мнению Randomly, поразительное сходство с трейлерами к вышеупомянутым играм проявляется не только некоторых кадрах, но и в словах, которые произносит рассказчик. Временами они звучат так, как будто взяты прямо из презентаций других известных игр.

Если в случае с GTA 5 сходство в дикторском тексте можно отбросить, поскольку оно не так ярко выражено, то в случае с RDR2 и Cyberpunk 2077 оно практически идентично. Это отметили и пользователи, комментирующие приведенное выше видео.

Как только начался ролик, у меня возникло странное чувство дежа вю.

Они украли логотип из The Last of Us, геймплейный трейлер из Call of Duty, постеры из The Division и видео, демонстрирующее геймплей из RDR2, GTA 5 и Cyberpunk 2077. Не может быть, чтобы эта игра была настоящей.

Это уже не первый случай, когда разработчиков The Day Before ловят на подобном копировании. В феврале этого года авторы игры были обвинены в копировании Call of Duty, на что очень метко указал пользователь под псевдонимом Chroma в Twitter/X. Он сравнил кадры из The Day Before и Call of Duty: Black Ops Cold War. В адрес The Day Before также звучат обвинения в том, что она имеет слишком много сходств с The Last of Us, The Division и даже SnowRunner.

Разработчики планируют выпустить The Day Before 7 декабря в рамках программы раннего доступа, однако пока неизвестно, состоится ли тогда дебют игры.