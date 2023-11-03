Авторов The Day Before обвинили в копировании трейлеров GTA 5 и Red Dead Redemption 2

В истории компьютерных игр нет недостатка в случаях, когда та или иная игра в значительной степени вдохновлялась другими, как правило, очень популярными продуктами. В этом случае трудно избежать сходства, хотя бы в трейлерах, анонсирующих ту или иную игру. Проблема возникает, когда вдохновение начинает напоминать метод полного копирования. Именно такое предположение появилось в сети в контексте нового геймплейного трейлера игры The Day Before. Разработчиков из Fntastic обвинили в копировании из трейлеров таких игр, как GTA 5, Red Dead Redemption 2 или Cyberpunk 2077.
Геймплейный трейлер The Day Before выглядит неплохо. В нем нет недостатка в экшене, детально проработанном мире и красивой графике. Проницательный глаз блогера Randomly также заметил некоторые очень явные сходства с вышеупомянутыми хитами Rockstar и Cyberpunk 2077.
По мнению Randomly, поразительное сходство с трейлерами к вышеупомянутым играм проявляется не только некоторых кадрах, но и в словах, которые произносит рассказчик. Временами они звучат так, как будто взяты прямо из презентаций других известных игр.
Если в случае с GTA 5 сходство в дикторском тексте можно отбросить, поскольку оно не так ярко выражено, то в случае с RDR2 и Cyberpunk 2077 оно практически идентично. Это отметили и пользователи, комментирующие приведенное выше видео.
Как только начался ролик, у меня возникло странное чувство дежа вю.
Они украли логотип из The Last of Us, геймплейный трейлер из Call of Duty, постеры из The Division и видео, демонстрирующее геймплей из RDR2, GTA 5 и Cyberpunk 2077. Не может быть, чтобы эта игра была настоящей.
Это уже не первый случай, когда разработчиков The Day Before ловят на подобном копировании. В феврале этого года авторы игры были обвинены в копировании Call of Duty, на что очень метко указал пользователь под псевдонимом Chroma в Twitter/X. Он сравнил кадры из The Day Before и Call of Duty: Black Ops Cold War. В адрес The Day Before также звучат обвинения в том, что она имеет слишком много сходств с The Last of Us, The Division и даже SnowRunner.
Разработчики планируют выпустить The Day Before 7 декабря в рамках программы раннего доступа, однако пока неизвестно, состоится ли тогда дебют игры.
Чот бред и шиза какая то на самом деле деле, неадекватные д***ы если честно...
Согласен полностью )
Поддержу 👍
Ну а как это до чего то российского и не докопаться?
согл. пусть ещё детальней обвиняют в том, что можно кататься на машинах, иметь свой дом и вид от 3 лица) Пусть ещё обвинят в том, что это гта 6
У лучших берут! Молодцы!) Вон китай не стесняется копировать всё лучшее, а сейчас уже сами делают лучше других.
Если про rdr2 можно притянуть, то gta и cyberpunk совсем уж бред из разряда "вы использовали похожие слова". Скоро на рядовые фразы будут патенты оформлять.
По такой логике все шутеры - это копии doom-а
куча игр куча схожих трейлеров постеров и всего другого и что теперь на всех в суд подавать
Ну сделали похожим и что с того? вам жалко что ли? это же просто трейлер а не скопированная игра. А то ищут повод лишь бы придраться к игре, с такими обвинениями чувствую опять могут на год перенести ранний доступ, лучше бы не трогали их и дали бы спокойно родить эту игру, вот потом пускай и делают свои придирки.
Юбики постоянно у всех все тырят и никаких предъяв... Ща игры все похожи друг на друга... Где санкции против Израиля, а их нет и не будет, потому что на стороне дикого запада
Придирки на ровном месте, похоже тупо по инерции.
Не защищаю игру, так как нужно смотреть, что выйдет на Релизе. Однако, "позы" в трейлерах, что, запатентованы? Там же не героев с локациями скопировали из этих игр
Столько хейта в сторону разрабов!
А я надеюсь что игра будет достойна
Прям утопает в хейте игра от известных якутских разработчиков. В темы Сталкера 2 или Старфилда давно заходили?
P. S. Можно не заходить в другие темы, ведь даже тут...
Не играл в старфилд и не слежу за сталкеров !мне больше по душе онлайн игры
А где вы тогда хейт увидели и в связи с чем?
идиёты.....
Достаточно выключить звук и тогда сразу будет очевидно насколько это рандомный ролик с рандомными кадрами и играми
П***ы заокеанские негодуют. Ребята делают хорошую вещь, мы верим и ждем. А для тех кто говорит почему не у нас, та не зачем нам эти зомбя. а там им самое место ... ))
Может у монтажёра фантазии просто нет, самое главное что геймплей из игры есть, чувствуется что игра почти готова в отличие от сталкера.
Дол......ам всегда что то кажется ? Книги тоже пишутся одинаковыми словами, однако сюжет у книги при этом всегда разный. Ну совпало с каким то трейлером и что ? Пусть радуются, они создали трейлер который теперь все прям хотят копировать, а они блин критиковать сразу, это все потому что игра российская !
ЧЕГО??? Шизанутые!!!
И чё, нельзя копировать? Можно, этооо люба говорит
Вдохновляться, а не копировать. Учитесь правильно отвечать оппонентам.)
Эта игра уж точно выйдет.
в творчестве можно тырить идеи, всё равно получится что-то новое
ОМГ в этой игре есть планета и на ней живут люди, это точно плагиат бога !!!
Либо они таким макаром троллят грамотно, либо ничего подобного, что показали в трейлерах не будет (троллят нас)... Увидим. Т.к. до этого трейлер был (до первого переноса) полностью копирующий The Division. Прям кадр в кадр! (кроме тачки)
пару часов назад я радовался системкам этой игры и тут это :/
ясно, пойду посру
По ходу на сайте сидит один интузиаст,который очень верит в эту игру и все негативные коменты минусует.
Думал что это будет что-то похоже на Last of Us, а это типичный выживач
Если коротко,то не х..... сами не умеют.
В контрасте с RDR2 анимация у этой выглядит крайне отвратно
А я думал, что прошлая новость про календарь была шуткой, а тут...
На западе нынче