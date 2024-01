Авторы провальной The Day Before уже работают над своей следующей игрой

Молодая студия Fntastic успела отметиться релизом выживальщика под названием The Day Before, выход которого стал самым громким игровым провалом прошлого года. Поддержка игры официально прекращена, а авторы объявили о банкротстве и закрытии студии. Однако эти события не мешают им работать над своим следующим проектом. Ключевые создатели The Day Before уже собрали новую команду и работают над игрой в новом жанре, сообщают польские журналисты с портала CD-Action.

Как сообщается, над новой игрой работают Эдуард и Айсен Готовцевы, которые были основателями студии Fntastic и главными геймдизайнерами The Day Before. Они разрабатывали концепт проекта еще до провального релиза, однако непосредственная его разработка началась только сейчас и уже с практически полностью новой командой.

По данным журналистов, разработчики работают над игрой для мобильных платформ. Название проекта и прочие его детали пока остаются неизвестными. Вместе с Готовцевыми к созданию присоединились лишь несколько бывших сотрудников Fntastic. В основном же над игрой работает новая команда специалистов.

Провал The Day Before заставил авторов пересмотреть свой подход к продвижению своего проекта, поэтому об их новой игре официально не будет сообщаться вплоть до самого релиза.