Авторы провальной The Day Before уже работают над своей следующей игрой

Молодая студия Fntastic успела отметиться релизом выживальщика под названием The Day Before, выход которого стал самым громким игровым провалом прошлого года. Поддержка игры официально прекращена, а авторы объявили о банкротстве и закрытии студии. Однако эти события не мешают им работать над своим следующим проектом. Ключевые создатели The Day Before уже собрали новую команду и работают над игрой в новом жанре, сообщают польские журналисты с портала CD-Action.
Как сообщается, над новой игрой работают Эдуард и Айсен Готовцевы, которые были основателями студии Fntastic и главными геймдизайнерами The Day Before. Они разрабатывали концепт проекта еще до провального релиза, однако непосредственная его разработка началась только сейчас и уже с практически полностью новой командой.
По данным журналистов, разработчики работают над игрой для мобильных платформ. Название проекта и прочие его детали пока остаются неизвестными. Вместе с Готовцевыми к созданию присоединились лишь несколько бывших сотрудников Fntastic. В основном же над игрой работает новая команда специалистов.
Провал The Day Before заставил авторов пересмотреть свой подход к продвижению своего проекта, поэтому об их новой игре официально не будет сообщаться вплоть до самого релиза.
Их посадить надо за мошенничество, а они создают новую студию и пилят новую игру...
Ничему их жизнь не учит
Наоборот. Они теперь понимают, что хомячков много.
Какие хомячки все деньги вернули
Все? Скорее тем, кому не лень было просить возврат.
Там был принудительный
Ну после the day before теперь много кто знает что они pizdabolы и будем надеяться что их засрут так что мало не покажется.
это проблемы убогого коммунити в целом, и не только снг, а вообще всего мира, которые прощают подобных выродков. Мы насрали на вас, вы теперь умойтесь, и снова почувствуйте наши задницы у ваших ртов.....
«убогое коммунити» не схавала и не простила «выродков».
Вопросили только откуда финансирование.
Не неси чепуху. Кому "на вас" они там срали? и что значит "прощают подобных выродков"?)) Как по твоему игроки должны были поступить с ними? Вместо того чтобы опустить рейтинг в стиме до самой худшей игры, чтобы контора закрылась через 4 дня и вернула всем бабки. Это самый лучший вариант за такую игру.
Уверен что их новую игру в google play скачают сотни тысяч раз, даже не зная что её делали те самые разработчики провальной the day before.
так поройся в сети, уже было написано, что у них деньги на счетах в Сингапуре, когда они врали , что у них нет ни копейки.... То бишь развели коммунити, как лошков
очередной трешак зомби выжимач делают ? или как калворлд хайповый в вечным сраннем доступе как пример успешного ошкуривания на бабки калом ?
🤦♂️
Вот и пускай остаются мобильными разрабами и не лезут больше в большие проекты
Они умеют работать? Судя по трейлерам и тому что увидел свет, они умеют только лгать и обещать то, чего не будет.
Может правильно написать - "разводом"?)))
Якуты хороши, открыли новую ферму по разводу кроликов
Там были ключевые разработчики?
А схема такая же будет?
Так это у них любимая практика. В начале выпускают мелочь-инди игры, а от этих денег начинают потихоньку делать уже новую и дороже игру. Только вот игры типо для денег получаются норм (не хорошие и не плохие), а вот игру по дороже выходит у них фиговая. Так всегда было у них.