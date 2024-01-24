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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
4.7 654 оценки

Авторы The Day Before неожиданно вышли на связь и объяснили причину провала: "Хейт уничтожил игру"

butcher69
Новости

Якутская студия Fntastic возглавляемая братьями Готовцевыми ответила на "дезинформацию от анонимных источников", опубликовав официальное заявление в социальных сетях после неудачного запуска своего онлайн-экшена The Day Before.

Компания отвергла обвинения в обмане пользователей, утверждая, что все показанные в трейлерах элементы игры были реализованы. Разработчики признали только отсутствие некоторых мелких функций, таких как паркур, но утверждали, что они должны были быть включены в будущих обновлениях. Также в Fntastic напомнили, что вернули деньги всем игрокам.

Даже после закрытия игры мы вернули деньги всем игрокам, причем даже тем, кто не хотел возврата, мы совместно с издателем осуществили возврат принудительно. Сколько компаний в мире готовы возвращать деньги?

В заявлении от Fntastic также высказались в адрес блогеров, которые, по их мнению, "создавали недостоверный контент ради привлечения внимания и подписчиков". Разработчики считают, что именно блогеры стали единственными, кто заработал на игре.

На The Day Before заработали определенные блогеры, которые с самого начала создавали недостоверный громкий контент с целью набора просмотров и подписчиков, что позволяло им эффективно монетизировать свои каналы.

Впоследствии после релиза The Day Before появились сообщения от бывших сотрудников Fntastic о неоплате компенсаций при увольнении и постоянной текучке кадров. Однако в студии отрицает эти обвинения, утверждая, что всем сотрудникам оказывалась поддержка, независимо от их местоположении.

Разработчики также поблагодарили всех, кто поддержал разработчиков и призывал не сдаваться и продолжить работу. Какую работу пока не совсем понятно, ведь руководство студии сообщило о закрытии еще в декабре.

-27
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
bysaturn

Клоуны раскрыли рот, поднатужились, но забыли снять штаны.

23
Гена Транквилизатор

А штаны снимать они и не планировали)))

5
B e s i k

Обоснованное недовольство здравомыслящих геймеров у этих ничтожных разрабов считается хейтом?Ну-ну..не удачи вам.

11
Гена Транквилизатор

Да там разрабов никаких нет, только парочка клоунов, которые генерируют кринж))

2
rewgerg43252 Гена Транквилизатор

Да там и клоунов то нет, обычные мошенники.

2
Neddur

Хватит труп пинать

7
Гена Транквилизатор

Два брата акробата просто некрофилы и им это нравится))

2
Кей Овальд

Да, да, опять народ не тот.

4
Beckinsale

"...мы вернули деньги всем игрокам"

Я конечно свечку не держал, но все, вообще все журналы ( не физические ), сайты и прочии места с инфой утверждали что это Steam не перевел, если угодно, деньги Fntastic а стал возвращать пользователям, так как игру сняли с продажи и сняли в самом магазине.

Так кто же врет? Поможем Даше найти вруна.

"....недостоверный громкий контент"

Единственное что громкое я слышал, так это смех от здоровенного моба по которому стреляли, а он как Лунтик, ВЫРОС.

Но всегда буду рад увидеть, если разработчики как феникс востанут и допилят, пока-что все еще ЭТО.

Пы.Сы, я не покупал, но хотел. Дождавшись релиза, пожал сам себе руку за терпение и не предзаказ игры.

1
Hog2012

Стим делает переводы раз в месяц, так что его заслуги тут нет.

0
mal4ikgamer1999

Мертвецы не рассказывают сказки )

1
TIMetal

Дайте ща угадаю?

А вообще она правы, если бы не хейт и черный пиар, ну вышла бы она в таком состоянии в каком была, ну допилили бы разрабы сервера и оптимизацию, добавили бы механик, на смешанных отзывах бы существовала с онлайном в 1000 человек, ранний доступ для этого и делают, много просили правда. По 300-500 рублей раскупали бы и не жаловались. Просто ожидания были завышены и не только у игроков, но и у самих разрабов. Желтые журналисты справилась на "отлично")

1
Hog2012

Так "братья" сами решили закрыть проект, хотя разрабы уже первый фикс сделали и нужно было просто выпустить его, но эти гении испугались хейта и слились.

ПС: Вспомним No Man's Sky, там тоже была куча хейта на релизе, но глава не стал закрывать проект, а решил дополнить его вот и вся разница.

0
SOLUS5678

Виноваты все кроме них

1
SEAL-KillerXXL

В этой новости прекрасно все. Блохеры, якуты-скаммеры, токсичные игроки...

1
FrostyAgador

Пара якутов же давно не при делах. Это не якутская конторка и не российская. Это хз кто хз откуда

0
Tinna

Вернули деньги не они, а торговые площадки - стандартная практика придерживать деньги на случай, если игра окажется куском кхм... кода.

Им надо срочно менять пол, как Вачовски - тогда можно будет бить себя каблуками в грудные импланты и кричать, что это хейт на гендерной почве. Профит!

1
Richard Simons

26 февраля, это же будут писать разработчики Смуты, чтобы хоть ,как-то оправдаться.

1
nodas

Не будут писать, ибо смута одиночный проект, его не закроешь, сервера не выключишь

-1
Richard Simons nodas

в чем твоя логика была при написании этого комментария ? Что дей би фор , что смута, это прежде всего игры, а уж потом их разновидность. Что там был шлак, что там возможно будет, узнаем уже скоро. Но судя по тем дев блогам, это будет чистый кал.

0
Петр Стрельцов

Да, да. Хейт - сказали представители братьев Готовцевых сытно отрыгивая после плотного обеда в дорогом ресторане, куда они стали ходить последние пол года, не зная куда девать скомунижженые на игру бабинские..

0
Kitocun

И это после того как на ютубе игру по кирпичикам разобрали и разжевали что и откуда они взяли для разработки и сколько времени нужно чтоб ассеты в игру собрать клоуны вас раскрыли а вы все пытаетесь,еще и новую игру уже делают чтоб опять инвесторов на бабки нагреть.

0
Famiclone

Им бы не отсвечивать прикрыв свою пасть, но они решили закопать себя ещё глубже. В этом они профессионалы, тут сомнений быть не может

0
Zlobin_Evgeny

вот лучше бы просто промолчали

0
Wing42

Надо думать, это последняя игра в их карьере горе-разработчиков.

0
Hog2012

Нет, уже вроде был анонс начала разработки новой мобилки.

0
Garris1304

Когда люди тебе говорят что ты обосрался и от тебя воняет, но ты делаешь вид что все нормально)

0
denfediuk28

Оленеводы всё не могут уняться?

0
DANTE FAIR

ахах))) прилетело двум придуркам с камерой откуда не ждали))) пойду помогать им монетизировать их канал))

0
Rorschach93

а, халтуру на тяп ляп не схавали, решили на покупателей всё спереть.

0