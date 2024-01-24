Авторы The Day Before неожиданно вышли на связь и объяснили причину провала: "Хейт уничтожил игру"

Якутская студия Fntastic возглавляемая братьями Готовцевыми ответила на "дезинформацию от анонимных источников", опубликовав официальное заявление в социальных сетях после неудачного запуска своего онлайн-экшена The Day Before.
Компания отвергла обвинения в обмане пользователей, утверждая, что все показанные в трейлерах элементы игры были реализованы. Разработчики признали только отсутствие некоторых мелких функций, таких как паркур, но утверждали, что они должны были быть включены в будущих обновлениях. Также в Fntastic напомнили, что вернули деньги всем игрокам.
Даже после закрытия игры мы вернули деньги всем игрокам, причем даже тем, кто не хотел возврата, мы совместно с издателем осуществили возврат принудительно. Сколько компаний в мире готовы возвращать деньги?
В заявлении от Fntastic также высказались в адрес блогеров, которые, по их мнению, "создавали недостоверный контент ради привлечения внимания и подписчиков". Разработчики считают, что именно блогеры стали единственными, кто заработал на игре.
На The Day Before заработали определенные блогеры, которые с самого начала создавали недостоверный громкий контент с целью набора просмотров и подписчиков, что позволяло им эффективно монетизировать свои каналы.
Впоследствии после релиза The Day Before появились сообщения от бывших сотрудников Fntastic о неоплате компенсаций при увольнении и постоянной текучке кадров. Однако в студии отрицает эти обвинения, утверждая, что всем сотрудникам оказывалась поддержка, независимо от их местоположении.
Разработчики также поблагодарили всех, кто поддержал разработчиков и призывал не сдаваться и продолжить работу. Какую работу пока не совсем понятно, ведь руководство студии сообщило о закрытии еще в декабре.
Клоуны раскрыли рот, поднатужились, но забыли снять штаны.
А штаны снимать они и не планировали)))
Обоснованное недовольство здравомыслящих геймеров у этих ничтожных разрабов считается хейтом?Ну-ну..не удачи вам.
Да там разрабов никаких нет, только парочка клоунов, которые генерируют кринж))
Да там и клоунов то нет, обычные мошенники.
Хватит труп пинать
Два брата акробата просто некрофилы и им это нравится))
Да, да, опять народ не тот.
"...мы вернули деньги всем игрокам"
Я конечно свечку не держал, но все, вообще все журналы ( не физические ), сайты и прочии места с инфой утверждали что это Steam не перевел, если угодно, деньги Fntastic а стал возвращать пользователям, так как игру сняли с продажи и сняли в самом магазине.
Так кто же врет? Поможем Даше найти вруна.
"....недостоверный громкий контент"
Единственное что громкое я слышал, так это смех от здоровенного моба по которому стреляли, а он как Лунтик, ВЫРОС.
Но всегда буду рад увидеть, если разработчики как феникс востанут и допилят, пока-что все еще ЭТО.
Пы.Сы, я не покупал, но хотел. Дождавшись релиза, пожал сам себе руку за терпение и не предзаказ игры.
Стим делает переводы раз в месяц, так что его заслуги тут нет.
Мертвецы не рассказывают сказки )
Дайте ща угадаю?
А вообще она правы, если бы не хейт и черный пиар, ну вышла бы она в таком состоянии в каком была, ну допилили бы разрабы сервера и оптимизацию, добавили бы механик, на смешанных отзывах бы существовала с онлайном в 1000 человек, ранний доступ для этого и делают, много просили правда. По 300-500 рублей раскупали бы и не жаловались. Просто ожидания были завышены и не только у игроков, но и у самих разрабов. Желтые журналисты справилась на "отлично")
Так "братья" сами решили закрыть проект, хотя разрабы уже первый фикс сделали и нужно было просто выпустить его, но эти гении испугались хейта и слились.
ПС: Вспомним No Man's Sky, там тоже была куча хейта на релизе, но глава не стал закрывать проект, а решил дополнить его вот и вся разница.
Виноваты все кроме них
В этой новости прекрасно все. Блохеры, якуты-скаммеры, токсичные игроки...
Пара якутов же давно не при делах. Это не якутская конторка и не российская. Это хз кто хз откуда
Вернули деньги не они, а торговые площадки - стандартная практика придерживать деньги на случай, если игра окажется куском кхм... кода.
Им надо срочно менять пол, как Вачовски - тогда можно будет бить себя каблуками в грудные импланты и кричать, что это хейт на гендерной почве. Профит!
26 февраля, это же будут писать разработчики Смуты, чтобы хоть ,как-то оправдаться.
Не будут писать, ибо смута одиночный проект, его не закроешь, сервера не выключишь
в чем твоя логика была при написании этого комментария ? Что дей би фор , что смута, это прежде всего игры, а уж потом их разновидность. Что там был шлак, что там возможно будет, узнаем уже скоро. Но судя по тем дев блогам, это будет чистый кал.
Да, да. Хейт - сказали представители братьев Готовцевых сытно отрыгивая после плотного обеда в дорогом ресторане, куда они стали ходить последние пол года, не зная куда девать скомунижженые на игру бабинские..
И это после того как на ютубе игру по кирпичикам разобрали и разжевали что и откуда они взяли для разработки и сколько времени нужно чтоб ассеты в игру собрать клоуны вас раскрыли а вы все пытаетесь,еще и новую игру уже делают чтоб опять инвесторов на бабки нагреть.
Им бы не отсвечивать прикрыв свою пасть, но они решили закопать себя ещё глубже. В этом они профессионалы, тут сомнений быть не может
вот лучше бы просто промолчали
Надо думать, это последняя игра в их карьере горе-разработчиков.
Нет, уже вроде был анонс начала разработки новой мобилки.
Когда люди тебе говорят что ты обосрался и от тебя воняет, но ты делаешь вид что все нормально)
Оленеводы всё не могут уняться?
ахах))) прилетело двум придуркам с камерой откуда не ждали))) пойду помогать им монетизировать их канал))
а, халтуру на тяп ляп не схавали, решили на покупателей всё спереть.