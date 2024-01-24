Авторы The Day Before неожиданно вышли на связь и объяснили причину провала: "Хейт уничтожил игру"

Якутская студия Fntastic возглавляемая братьями Готовцевыми ответила на "дезинформацию от анонимных источников", опубликовав официальное заявление в социальных сетях после неудачного запуска своего онлайн-экшена The Day Before.

Компания отвергла обвинения в обмане пользователей, утверждая, что все показанные в трейлерах элементы игры были реализованы. Разработчики признали только отсутствие некоторых мелких функций, таких как паркур, но утверждали, что они должны были быть включены в будущих обновлениях. Также в Fntastic напомнили, что вернули деньги всем игрокам.

Даже после закрытия игры мы вернули деньги всем игрокам, причем даже тем, кто не хотел возврата, мы совместно с издателем осуществили возврат принудительно. Сколько компаний в мире готовы возвращать деньги?

В заявлении от Fntastic также высказались в адрес блогеров, которые, по их мнению, "создавали недостоверный контент ради привлечения внимания и подписчиков". Разработчики считают, что именно блогеры стали единственными, кто заработал на игре.

На The Day Before заработали определенные блогеры, которые с самого начала создавали недостоверный громкий контент с целью набора просмотров и подписчиков, что позволяло им эффективно монетизировать свои каналы.

Впоследствии после релиза The Day Before появились сообщения от бывших сотрудников Fntastic о неоплате компенсаций при увольнении и постоянной текучке кадров. Однако в студии отрицает эти обвинения, утверждая, что всем сотрудникам оказывалась поддержка, независимо от их местоположении.

Разработчики также поблагодарили всех, кто поддержал разработчиков и призывал не сдаваться и продолжить работу. Какую работу пока не совсем понятно, ведь руководство студии сообщило о закрытии еще в декабре.