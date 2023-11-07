Авторы The Day Before представили заглавную музыкальную тему

Разработчики многопользовательской выживалки The Day Before из студии Fntastic поделились основной музыкальной темой. Эту композицию написал датский музыкант Сигурд Йёнк-Дженсен, который ранее трудился над играми Killing Floor 2 и Mortal Kombat 1. Длительность мелодии чуть более четырех минут.
На прошлой неделе создатели представили новый геймплейный трейлер и раскрыли дату выхода с системными требования. Выживалка выйдет в раннем доступе Steam 7 декабря.
Почему игре столько внимания? Типичная же выживалка в апокалипсисе))
игра напоминает популярную Days Gone, но тут можно с народом погонять
Ох мне бы только вторую дейс ган в том же тоне первой игры...
Как трипл ААА прям. Якуты, вы обязаны просто порвать мир!
Игра будет бесплатная?
Спасибо за инфу, а то я не понимаю в этих ваших цифрах