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об игре
The Day Before 07.12.2023
7.1 308 оценок

Авторы The Day Before представили заглавную музыкальную тему

butcher69
Новости

Разработчики многопользовательской выживалки The Day Before из студии Fntastic поделились основной музыкальной темой. Эту композицию написал датский музыкант Сигурд Йёнк-Дженсен, который ранее трудился над играми Killing Floor 2 и Mortal Kombat 1. Длительность мелодии чуть более четырех минут.

На прошлой неделе создатели представили новый геймплейный трейлер и раскрыли дату выхода с системными требования. Выживалка выйдет в раннем доступе Steam 7 декабря.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Почему игре столько внимания? Типичная же выживалка в апокалипсисе))

0
Mark500

игра напоминает популярную Days Gone, но тут можно с народом погонять

1
kaisgrady Mark500

Ох мне бы только вторую дейс ган в том же тоне первой игры...

0
RaggedBeamer

Как трипл ААА прям. Якуты, вы обязаны просто порвать мир!

0
Abarmot90

Игра будет бесплатная?

0
PlatinumJack
Длительность мелодии чуть более четырех минут.

Спасибо за инфу, а то я не понимаю в этих ваших цифрах

-2