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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 464 оценки

Это было быстро: Создатели The Day Before объявили о закрытии студии после финансового краха игры

butcher69
Новости

О том, что якутская студия Fntastic закрывается, её представители объявили в социальных сетях. Это произошло спустя всего четыре дня после релиза игры в раннем доступе.

"Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic", - говорится в твите компании. "К сожалению, The Day Before потерпела финансовый крах, и у нас нет средств на продолжение. Все полученные доходы идут на погашение долгов перед нашими партнерами. Мы вложили все свои силы, ресурсы и человеко-часы в разработку The Day Before, которая стала нашей первой крупной игрой. Мы очень хотели выпустить новые патчи, чтобы раскрыть весь потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств на продолжение работы. Важно подчеркнуть, что во время разработки The Day Before мы не брали денег с игроков: не было ни предзаказов, ни краудфандинговых кампаний. Мы приносим свои извинения в случае, если не оправдали ваши ожидания. Мы сделали всё, что было в наших силах, но, к сожалению, неправильно оценили свои возможности. Разработка игр — крайне сложное занятие".

The Day Before вышла 7 декабря, получив "в основном негативные" отзывы. Ожидалось, что игра останется в раннем доступе на шесть-восемь месяцев, но теперь, когда Fntastic закрылась, будущее игры неизвестно. Серверы пока останутся в сети.

58
81
Комментарии: 81
Ваш комментарий
Efreitor_24

Пара пара пам. Всё!

34
deathrocketandme

Чего жалуетесь, патчами допилят... Хотя, постойте...

28
Mad_cloud

Поезд сделал Бум

24
Богдан Мастдаев

Жесть. Это даже тянет на антирекорд. Такое ощущение, что они на последние бабки решили ва банк пойти и не прокатило.
Даже как-то и злорадствовать не хочется, будет и им и другим из индустрии весьма наглядный урок.

15
Anglerfish

Да нет, просто купоны состригли и ушли в закат. В Стиме одних обзоров - 18400+ штук, а сколько при этом копий на хайпе куплено?

Это же удобно - собрал деньги, а допиливать не надо.

9
VelSilk Anglerfish

стим так не работает. они получают бабки раз в месяц как зарплату. они получат максимум с тех, кто решит не возвращать бабки и этого наверно не хватит даже отдать долги

2
Omnia Smirnow

Просто громкий «пшик».

12
JustA_NiceGuy

Они заранее знали, что ничего не выйдет. Выпустили игру в раннем доступе, чтобы собрать бабло сколько получится и отдать долги. Всё. Запомнить бы все имена и больше ничего у них не покупать)

11
neeXXXT

Все кто хотел сделал возврат, с кого они насильно бабло собирали?

1
JustA_NiceGuy neeXXXT

С тех, кто наиграл больше 2-х часов.

0
Кибербананька JustA_NiceGuy

Пока игра в раннем доступе, её можно и после десяти часов возвращать. Со Старфилдом это проворачивали многие.

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Клоуны которые писали что патчами все исправят, отзовитесь.

9
Janekste

Так ранний доступ на то и ранний доступ, чтоб патчами всё исправлять. Тот же Baldur’s Gate 3 аж целых 3 года патчами исправляли в раннем доступе. Для того игры и выходят в ранний доступ, чтоб всё исправить вместе с сообществом. Кто же мог знать, что The Day Before загнётся за 4 дня? Такого игровая индустрия ещё не видывала. Это, можно сказать, рекорд! Это впервые.

-1
Ст4лкер

Это просто в пустоту))

0
Лидер_Мур

Вспоминаем недалёких со словами "это же ранний доступ"

6
CraftyWest

ну ранний доступ на то и ранний. Всякое бывает.

Не первый проект который загнулся, да и фиг с ним

1
Janekste

Так это и правда ранний доступ. С чего бы ожидать нормальную игру от раннего доступа? Все почти игры в раннем доступе в не очень хорошем состоянии появляются. Тот же Baldur’s Gate 3 в первые дни раннего доступа 3 года назад был неиграбельным трешем в том смысле, что в игру было невозможно нормально играть из-за огромного количества разных проблем. Типичный ранний доступ - это сырой продукт. А если вдруг в раннем доступе продукт сразу вылизан, тогда это можно считать редкой аномалией.

Жаль, что у разрабов The Day Before не было заложено средств на ранний доступ. Проект всё ещё можно было вытянуть вместе с сообществом.

-1
Lake333GLD

И смех, и грех.

5
Agent Qracle

Game Over

5
Александр Бараккуда

😂😂😂

1
Garris1304

СМЕРТЬ

-1
Alex Row

На очереди Смута

5
UnderstatedFrey

Заскамили мамонтов и сбежали.

4
L1nk1337

там скамить то нечего . Возвраты сразу пошли

0
neeXXXT

Кто и куда сбежал конкретно и кто кого заскамил?

-2
Poroblok1
3
Яков Будников

Очень жаль что так все завершается, ждал от игры Стейт оф Дикей на максималках, а вышло вон оно как..

3
Garris1304

Туда этих мошенников.

3
L1nk1337

Не долго музыка играла

2
ZackSnyder

обсер года. нет, десятилетия.

2
Valeron13

Ахахахаха

2
Raf9111

Где там защитники этой игры?)

2
Ст4лкер

Испарились.

0
-zotik-

Я даже не слышал о ней))

0
real19911

жаль конечно, все таки чей то труд, удачи им решить все свои проблемы

2
Deniss Petrenko

Похоже "допила" не будет

1
bysaturn

Вахахаха. Вот это фуфел конечно. Развод не удался)

1
Vetrjak

Бабло собрали и слились.

1
Hog2012

Вы совсем ку-ку? Откуда они бабло собрали, из Стима? Так возвраты делать никто не запрещает.

2
Vetrjak Hog2012

😏👍

0
Lereman

Всмысле финансового краха? Она же отлично продалась в стиме. У игры куча обзоров, у неё был высокий пиковый онлайн. Сомневаюсь что это крах. Особенно для маленькой инди студии, которая... так скажем злоупотребляла готовыми ассетами.

Чёто тут не сходится. Чё происходит? Мамонтов заскамили или что? Выглядит как скам.

1
Ely Maze

Как раз таки игра не оправдала ожиданий

0
VelSilk

20% положительных из 18к обзоров и онлайн 5к каложоров. высокий пиковый ни на что не влияет. это максимальнейший крах

0
KIBERMAX
Спойлер
1
Hevin

Это фиаско, братан!

1
Flow_Line

Самое интересное ,а на что вы рассчитывали а? Сами виноваты в том , что наобещали заоблачные задачи и офигенные функции в игре игрокам , в итоге люди не увидели то что разработчики наобещали , за что получили знатно так по жопе ! Если бы они выпустили предзаказы и люди бы накупили их , мне кажется их с тапками бы съели) Так , не фиг было обещать то , что вы даже не в состояние выполнить и осуществить ! Надеюсь они этот урок усвоят на всю жизнь! А людям , которые купили игру по ошибке желаю , чтобы им вернули деньги и они купили куда годную игру по акциям)

1
WittyOrvilleton

Ждём такого же заголовка про разработчиков Смуты.)

1
KrolikAlkogolik

Бегом пацаны бегом пока не зарылась скупаем быро go go go

1
SSStylish

На фоне такой новости, Babylon's Fall прям шедевр.

0
HovArtS

Очередной урок для тех, кто спустя столько лет так и не понял, что не надо покупать игры в раннем доступе. Я давно перестал таким вот хитрожопым бомжам денюжку заносить, ибо из 100 проектов, дай бог парочка до релиза добирается, остальные просто косят бабос и забрасывают проект невинно пожимая плечами

0
Janekste

Почему не надо покупать? Студии ведь разные. Я 100 пудово уверен, что у тебя есть любимые разработчики, которым ты 100% доверяешь. И ты готов купить их игру не глядя даже в раннем доступе. У каждого геймеры есть такие студии, которым он доверяет. Нельзя все ранние доступы грести под один гребень!

-1
B e s i k

Вот и чудно.А то если бы не слились то как многие другие продолжали бы мутить ацтой.Нервы и время игроков тратить зря и диск их засорять зря.

0
ermakcit

До последнего надеялся с выходом патча 2. Думал оставлю потом допилят. Ну может быть.
После этой новости только возврат средств. На своем 30 нем опыте игромана впервые такое вижу. По крайней мере так впервые. Жаль

0
RayD

🤣🤣🤣

0
Александр Бараккуда

🤩🤩🤩

0
VelSilk

Оррио

0
SOLUS5678

А какие планы то были)

0
KIBERMAX

Это было ожидаемо.

0
saksnboom

мдаааа, вот это номер))))

0
SubaruBrzDream

Ну,печально на самом деле,но хотя бы признали провал,это похвально,а не стали искать виноватых.

0
Ge_nom

Не шмогли, жаль. И рип.

0
Ст4лкер

А сколько защитников у них было...

Не надо было обещать горы всякого в игре. В итоге получились горы кое чего другого...

0
GetJet

Я же говорил:

0
Flosstikss

Не ну че срубили 11 лямов на мамонтах кто купил игру теперь можно и закрыть ее

0
Orbit0330

Помню как после первого показа геймплея, люди начали писать, что это лохотрон!!! Самое смешное, что появилась уйма защитников этого шлака, которые верили в этот "проект"

0
Orbit0330

"Смута" на очереди:) Хотя, они ещё резину потянут...

0
TTpoHbIpbIw

Награда - Главный развод года 2023 достаётся...

0
Laicus

Талантливые люди делают игры на коленке и они приносят доход, а бездарям сколько денег ни давай, ничего хорошего они не сделают.

-1
Kot9lra street

всё зависит от главы, от директора, а тут сразу видно что просто хотели срубить бабла, но увы особо не получилось

0
Janekste

Большинство талантливых людей никогда на своих играх не зарабатывают нормально, ибо рынок видеоигр перенасыщен. Очень сложно сделать свою игру заметной для игрока, если у тебя нет хорошего бюджета на рекламу. И неважно, насколько разраб талантлив и насколько его игра крута.

-3
Кгылзз

Может продадут кому нибудь это проект за бросовую цену.

-1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Сборка асетов и немного го внокода никому не нужны.

3
211186

Я щас животик надорву от смеха. Пробухали все бабло якуты вонючие

-1
asbarton

Купил ее и тоже ожидал , что в будущем допилят но после этой новости сдал ее сразу

Цена не высока при современных ценах 1300 , но дарить за лажу не хочется

Даже китайская игра No One Survived в сто раз лучше

-2
Crosna

жаль, потенциал был.

-7
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

В каком месте был потенциал? На пиз дели склепали па рашу за 5 лет(дней).

2
KIBERMAX

Сделать Тарков на минималках, с техническими проблемами и контентом с гулькин х.., был потенциал ага щас.

0
MeduzaRUS

Жаль. Успехов компании

-10
VelSilk

какой?)) они закрылись

0
MeduzaRUS VelSilk

Ну мало ли новую откроют🤣

-2
Vetrjak MeduzaRUS

Хороший план

2