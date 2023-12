Это было быстро: Создатели The Day Before объявили о закрытии студии после финансового краха игры

О том, что якутская студия Fntastic закрывается, её представители объявили в социальных сетях. Это произошло спустя всего четыре дня после релиза игры в раннем доступе.

"Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic", - говорится в твите компании. "К сожалению, The Day Before потерпела финансовый крах, и у нас нет средств на продолжение. Все полученные доходы идут на погашение долгов перед нашими партнерами. Мы вложили все свои силы, ресурсы и человеко-часы в разработку The Day Before, которая стала нашей первой крупной игрой. Мы очень хотели выпустить новые патчи, чтобы раскрыть весь потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств на продолжение работы. Важно подчеркнуть, что во время разработки The Day Before мы не брали денег с игроков: не было ни предзаказов, ни краудфандинговых кампаний. Мы приносим свои извинения в случае, если не оправдали ваши ожидания. Мы сделали всё, что было в наших силах, но, к сожалению, неправильно оценили свои возможности. Разработка игр — крайне сложное занятие".

The Day Before вышла 7 декабря, получив "в основном негативные" отзывы. Ожидалось, что игра останется в раннем доступе на шесть-восемь месяцев, но теперь, когда Fntastic закрылась, будущее игры неизвестно. Серверы пока останутся в сети.