Это было быстро: Создатели The Day Before объявили о закрытии студии после финансового краха игры

О том, что якутская студия Fntastic закрывается, её представители объявили в социальных сетях. Это произошло спустя всего четыре дня после релиза игры в раннем доступе.
"Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic", - говорится в твите компании. "К сожалению, The Day Before потерпела финансовый крах, и у нас нет средств на продолжение. Все полученные доходы идут на погашение долгов перед нашими партнерами. Мы вложили все свои силы, ресурсы и человеко-часы в разработку The Day Before, которая стала нашей первой крупной игрой. Мы очень хотели выпустить новые патчи, чтобы раскрыть весь потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств на продолжение работы. Важно подчеркнуть, что во время разработки The Day Before мы не брали денег с игроков: не было ни предзаказов, ни краудфандинговых кампаний. Мы приносим свои извинения в случае, если не оправдали ваши ожидания. Мы сделали всё, что было в наших силах, но, к сожалению, неправильно оценили свои возможности. Разработка игр — крайне сложное занятие".
The Day Before вышла 7 декабря, получив "в основном негативные" отзывы. Ожидалось, что игра останется в раннем доступе на шесть-восемь месяцев, но теперь, когда Fntastic закрылась, будущее игры неизвестно. Серверы пока останутся в сети.
Пара пара пам. Всё!
Чего жалуетесь, патчами допилят... Хотя, постойте...
Поезд сделал Бум
Жесть. Это даже тянет на антирекорд. Такое ощущение, что они на последние бабки решили ва банк пойти и не прокатило.
Даже как-то и злорадствовать не хочется, будет и им и другим из индустрии весьма наглядный урок.
Да нет, просто купоны состригли и ушли в закат. В Стиме одних обзоров - 18400+ штук, а сколько при этом копий на хайпе куплено?
Это же удобно - собрал деньги, а допиливать не надо.
стим так не работает. они получают бабки раз в месяц как зарплату. они получат максимум с тех, кто решит не возвращать бабки и этого наверно не хватит даже отдать долги
Просто громкий «пшик».
Они заранее знали, что ничего не выйдет. Выпустили игру в раннем доступе, чтобы собрать бабло сколько получится и отдать долги. Всё. Запомнить бы все имена и больше ничего у них не покупать)
Все кто хотел сделал возврат, с кого они насильно бабло собирали?
С тех, кто наиграл больше 2-х часов.
Пока игра в раннем доступе, её можно и после десяти часов возвращать. Со Старфилдом это проворачивали многие.
Клоуны которые писали что патчами все исправят, отзовитесь.
Так ранний доступ на то и ранний доступ, чтоб патчами всё исправлять. Тот же Baldur’s Gate 3 аж целых 3 года патчами исправляли в раннем доступе. Для того игры и выходят в ранний доступ, чтоб всё исправить вместе с сообществом. Кто же мог знать, что The Day Before загнётся за 4 дня? Такого игровая индустрия ещё не видывала. Это, можно сказать, рекорд! Это впервые.
Это просто в пустоту))
Вспоминаем недалёких со словами "это же ранний доступ"
ну ранний доступ на то и ранний. Всякое бывает.
Не первый проект который загнулся, да и фиг с ним
Так это и правда ранний доступ. С чего бы ожидать нормальную игру от раннего доступа? Все почти игры в раннем доступе в не очень хорошем состоянии появляются. Тот же Baldur’s Gate 3 в первые дни раннего доступа 3 года назад был неиграбельным трешем в том смысле, что в игру было невозможно нормально играть из-за огромного количества разных проблем. Типичный ранний доступ - это сырой продукт. А если вдруг в раннем доступе продукт сразу вылизан, тогда это можно считать редкой аномалией.
Жаль, что у разрабов The Day Before не было заложено средств на ранний доступ. Проект всё ещё можно было вытянуть вместе с сообществом.
И смех, и грех.
Game Over
😂😂😂
СМЕРТЬ
На очереди Смута
Заскамили мамонтов и сбежали.
там скамить то нечего . Возвраты сразу пошли
Кто и куда сбежал конкретно и кто кого заскамил?
Очень жаль что так все завершается, ждал от игры Стейт оф Дикей на максималках, а вышло вон оно как..
Туда этих мошенников.
Не долго музыка играла
обсер года. нет, десятилетия.
Ахахахаха
Где там защитники этой игры?)
Испарились.
Я даже не слышал о ней))
жаль конечно, все таки чей то труд, удачи им решить все свои проблемы
Похоже "допила" не будет
Вахахаха. Вот это фуфел конечно. Развод не удался)
Бабло собрали и слились.
Вы совсем ку-ку? Откуда они бабло собрали, из Стима? Так возвраты делать никто не запрещает.
😏👍
Всмысле финансового краха? Она же отлично продалась в стиме. У игры куча обзоров, у неё был высокий пиковый онлайн. Сомневаюсь что это крах. Особенно для маленькой инди студии, которая... так скажем злоупотребляла готовыми ассетами.
Чёто тут не сходится. Чё происходит? Мамонтов заскамили или что? Выглядит как скам.
Как раз таки игра не оправдала ожиданий
20% положительных из 18к обзоров и онлайн 5к каложоров. высокий пиковый ни на что не влияет. это максимальнейший крах
Это фиаско, братан!
Самое интересное ,а на что вы рассчитывали а? Сами виноваты в том , что наобещали заоблачные задачи и офигенные функции в игре игрокам , в итоге люди не увидели то что разработчики наобещали , за что получили знатно так по жопе ! Если бы они выпустили предзаказы и люди бы накупили их , мне кажется их с тапками бы съели) Так , не фиг было обещать то , что вы даже не в состояние выполнить и осуществить ! Надеюсь они этот урок усвоят на всю жизнь! А людям , которые купили игру по ошибке желаю , чтобы им вернули деньги и они купили куда годную игру по акциям)
Ждём такого же заголовка про разработчиков Смуты.)
Бегом пацаны бегом пока не зарылась скупаем быро go go go
На фоне такой новости, Babylon's Fall прям шедевр.
Очередной урок для тех, кто спустя столько лет так и не понял, что не надо покупать игры в раннем доступе. Я давно перестал таким вот хитрожопым бомжам денюжку заносить, ибо из 100 проектов, дай бог парочка до релиза добирается, остальные просто косят бабос и забрасывают проект невинно пожимая плечами
Почему не надо покупать? Студии ведь разные. Я 100 пудово уверен, что у тебя есть любимые разработчики, которым ты 100% доверяешь. И ты готов купить их игру не глядя даже в раннем доступе. У каждого геймеры есть такие студии, которым он доверяет. Нельзя все ранние доступы грести под один гребень!
Вот и чудно.А то если бы не слились то как многие другие продолжали бы мутить ацтой.Нервы и время игроков тратить зря и диск их засорять зря.
До последнего надеялся с выходом патча 2. Думал оставлю потом допилят. Ну может быть.
После этой новости только возврат средств. На своем 30 нем опыте игромана впервые такое вижу. По крайней мере так впервые. Жаль
🤣🤣🤣
🤩🤩🤩
Оррио
А какие планы то были)
Это было ожидаемо.
мдаааа, вот это номер))))
Ну,печально на самом деле,но хотя бы признали провал,это похвально,а не стали искать виноватых.
Не шмогли, жаль. И рип.
А сколько защитников у них было...
Не надо было обещать горы всякого в игре. В итоге получились горы кое чего другого...
Я же говорил:
Не ну че срубили 11 лямов на мамонтах кто купил игру теперь можно и закрыть ее
Помню как после первого показа геймплея, люди начали писать, что это лохотрон!!! Самое смешное, что появилась уйма защитников этого шлака, которые верили в этот "проект"
"Смута" на очереди:) Хотя, они ещё резину потянут...
Награда - Главный развод года 2023 достаётся...
Талантливые люди делают игры на коленке и они приносят доход, а бездарям сколько денег ни давай, ничего хорошего они не сделают.
всё зависит от главы, от директора, а тут сразу видно что просто хотели срубить бабла, но увы особо не получилось
Большинство талантливых людей никогда на своих играх не зарабатывают нормально, ибо рынок видеоигр перенасыщен. Очень сложно сделать свою игру заметной для игрока, если у тебя нет хорошего бюджета на рекламу. И неважно, насколько разраб талантлив и насколько его игра крута.
Может продадут кому нибудь это проект за бросовую цену.
Сборка асетов и немного го внокода никому не нужны.
Я щас животик надорву от смеха. Пробухали все бабло якуты вонючие
Купил ее и тоже ожидал , что в будущем допилят но после этой новости сдал ее сразу
Цена не высока при современных ценах 1300 , но дарить за лажу не хочется
Даже китайская игра No One Survived в сто раз лучше
жаль, потенциал был.
В каком месте был потенциал? На пиз дели склепали па рашу за 5 лет(дней).
Сделать Тарков на минималках, с техническими проблемами и контентом с гулькин х.., был потенциал ага щас.
Жаль. Успехов компании
какой?)) они закрылись
Ну мало ли новую откроют🤣
Хороший план