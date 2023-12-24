Геймеры начали терять доступ к The Day Before в Steam

Геймеры начали терять доступ к зомби-шутеру The Day Before в цифровом магазине Steam.
Информация об этом появилась на странице сообщества тайтла. Дело касается копий, полученных с помощью игровых ключей активации. Данные версии тайтла удаляются с аккаунтов. С этим столкнулись геймеры, получившие The Day Before напрямую от студии Fntastic или через розыгрыш у стримеров. Также на утрату ключей жалуются пользователи, купившие доступ у перекупщиков в 5 раз дороже изначальной стоимости шутера.
Напомним, цена на ключи достигала 20 тысяч рублей на маркетплейсах. Стоимость взлетела после новостей о закрытии серверов. Они перестанут работать 22 января 2024 года.
в смысле? Кто, в здравом уме и памяти, не под дулом пистолета, не ради спасения родных, близких, Родины, Планеты или соседской кошки пошел и заплатил 20000 за ЭТУ игру? Что с этим человечеством не так?
Коллекционная игра которую никогда не купить в стиме. По этой же причине некоторые не стали возвращать деньги.
Интересно, что теперь скажут те, кто говорил, что никакого кидалова не было и деньги за игру возвращают?
Очередной не скам поступок.
А в чем здесь скам? Они вот за всё это денег не получали, тем более с перекупов
"купившие доступ у перекупщиков в 5 раз дороже изначальной стоимости шутера."
вот как???
что могло произойти?
аааа, понял))) на еб алли)))
так неожиданно
коллекционеры мамкины ну просто до СЛЁЗ
Это же каким надо быть .... , чтобы заплатить десятки тысяч рублей за игру, чьи сервера закрыли, студию закрыли, сняли с продажи......