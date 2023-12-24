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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5 606 оценок

Геймеры начали терять доступ к The Day Before в Steam

Simple Jack
Новости

Геймеры начали терять доступ к зомби-шутеру The Day Before в цифровом магазине Steam.

Информация об этом появилась на странице сообщества тайтла. Дело касается копий, полученных с помощью игровых ключей активации. Данные версии тайтла удаляются с аккаунтов. С этим столкнулись геймеры, получившие The Day Before напрямую от студии Fntastic или через розыгрыш у стримеров. Также на утрату ключей жалуются пользователи, купившие доступ у перекупщиков в 5 раз дороже изначальной стоимости шутера.

Напомним, цена на ключи достигала 20 тысяч рублей на маркетплейсах. Стоимость взлетела после новостей о закрытии серверов. Они перестанут работать 22 января 2024 года.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
mongol312
Напомним, цена на ключи достигала 20 тысяч рублей на маркетплейсах. Стоимость взлетела после новостей о закрытии серверов

в смысле? Кто, в здравом уме и памяти, не под дулом пистолета, не ради спасения родных, близких, Родины, Планеты или соседской кошки пошел и заплатил 20000 за ЭТУ игру? Что с этим человечеством не так?

14
вупсич пупсич

Коллекционная игра которую никогда не купить в стиме. По этой же причине некоторые не стали возвращать деньги.

2
isoT0Pe

Интересно, что теперь скажут те, кто говорил, что никакого кидалова не было и деньги за игру возвращают?

3
Spillik

Очередной не скам поступок.

0
Famiclone

А в чем здесь скам? Они вот за всё это денег не получали, тем более с перекупов

-1
saksnboom

"купившие доступ у перекупщиков в 5 раз дороже изначальной стоимости шутера."
вот как???
что могло произойти?
аааа, понял))) на еб алли)))
так неожиданно

0
1barac9U7ada7

коллекционеры мамкины ну просто до СЛЁЗ

0
bubenson

Это же каким надо быть .... , чтобы заплатить десятки тысяч рублей за игру, чьи сервера закрыли, студию закрыли, сняли с продажи......

0