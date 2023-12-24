Геймеры начали терять доступ к The Day Before в Steam

Действие The Day Before разворачивается в постпандемической Америке, захваченной голодными до плоти инфицированными, а также выжившими, убивающими друг друга ради еды, оружия и машин. Вы просыпаетесь в незнакомом месте, и ваша цель — найти ответы и ресурсы, чтобы выжить в этом суровом и жестоком мире.

Исследуйте большой открытый мир, в котором вас ждут красивые, но опасные места. В этих местах могут находиться заброшенные машины, дома и небоскрёбы, где вполне возможно, всё ещё присутствуют ресурсы. Не забудьте вооружиться, ведь в этом мире вам угрожает не только множество заражённых, но и другие игроки. Кроме того, во время путешествия вы сможете встретить колонии выживших, где у вас будет возможность продавать добычу и безопасно общаться с другими игроками.