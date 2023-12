Игроки The Day Before просят возобновить разработку - даже появилась петиция

Фанат The Day Before создал петицию, в которой попросил издателя Mytona продолжить разработку игры. На момент публикации материала заявление собрало 708 подписей.

Автор петиции заявляет, что вокруг The Day Before образовалось сообщество фанатов, трансляции набирают около сотни зрителей, а ролики на YouTube — тысячи просмотров. Он также отметил, что пользователи все еще интересуются, можно ли приобрести многопользовательский шутер после того, как его сняли с продажи в Steam. А некоторые геймеры продают ключи и учетные записи с игрой за 100 тыс. рублей.

Создатель заявления предложил издателю и разработчикам The Day Before целый список изменений для улучшения игры. Фанат заявил, что необходимо оптимизировать шутер, усовершенствовать производительность клиента, выделить большее количество серверов, исправить геймплейные недочеты, а также позволить игрокам создавать пользовательские модификации.

The Day Before вышла в раннем доступе 7 декабря 2023 года. Геймеры раскритиковали шутер — они заявляли, что игра не оптимизирована, имеет множество недоработок и большинство элементов, которые показывали разработчики в трейлере, просто отсутствует. 11 декабря студия Fntastic, ответственная за The Day Before, объявила о своем закрытии из-за недостатка средств на дальнейшую разработку.