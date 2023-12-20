Игроки The Day Before просят возобновить разработку - даже появилась петиция

Фанат The Day Before создал петицию, в которой попросил издателя Mytona продолжить разработку игры. На момент публикации материала заявление собрало 708 подписей.
Автор петиции заявляет, что вокруг The Day Before образовалось сообщество фанатов, трансляции набирают около сотни зрителей, а ролики на YouTube — тысячи просмотров. Он также отметил, что пользователи все еще интересуются, можно ли приобрести многопользовательский шутер после того, как его сняли с продажи в Steam. А некоторые геймеры продают ключи и учетные записи с игрой за 100 тыс. рублей.
Создатель заявления предложил издателю и разработчикам The Day Before целый список изменений для улучшения игры. Фанат заявил, что необходимо оптимизировать шутер, усовершенствовать производительность клиента, выделить большее количество серверов, исправить геймплейные недочеты, а также позволить игрокам создавать пользовательские модификации.
The Day Before вышла в раннем доступе 7 декабря 2023 года. Геймеры раскритиковали шутер — они заявляли, что игра не оптимизирована, имеет множество недоработок и большинство элементов, которые показывали разработчики в трейлере, просто отсутствует. 11 декабря студия Fntastic, ответственная за The Day Before, объявила о своем закрытии из-за недостатка средств на дальнейшую разработку.
Игра за 100 тыс. рублей
Зачем? Для чего? Игра была обманом все это время, это просто какой то выкидышь который на словах был хорошим и интересным проектом, но все эти слова оказались враньем, и чтобы сделать то, о чем они говорили - это нужно вообще 80% перелопатить с нуля, если не больше. А фиксить тот треш который они выкинули - для чего? Это не та игра, о которой они говорили, которую ждали люди.
Просто все хотели увидеть вот это... Ну и поездить на тачках по открытому миру
По ходу, геймеров прям заставляют играть в то, что им не нравится. Ибо непонятно обилие грязи в комментариях по отношению к играм, которые не нравятся.
тот, кто ничего не умеет делать сам, очень любит критиковать чужое
"тот, кто ничего не умеет делать сам, очень любит критиковать чужое"
Эту мысль можно высечь в камне, ибо, ты прав на все 100%. Уважение.
нет спасибо
любители кактусов.
мышки плакали...
Какая нафиг ещё петиция, просто дождаться выхода The Division 3 и всё. А разрабыThe Day Before самое лучшее что могут сделать, так это слить в сеть открытый код игры, что бы энтузиасты его модифицировали и т.п. может и получится из этого что-то путное.
А давайте к каждой игре по петиции. А то чёт я смотрю готику 3-4 не доделали надо продолжать тужится
Бедный издатель натурально выражаясь. Ржу в голосину.
Петицию небось инвесторы написали со словами "доделайте цуки"
Как такое можно просить продолжать разрабатывать, и что они разработали? Взяли кучу готового из интернета и выдали что это они все сделали. Так они даже это не смогли заставить работать в кучу все запихнули и типо хавайте. Их надо арестовать за такой развод.
Как и беседку с фоллаут76 арестовать надо? Тоже имел кучу багов, на старте сюжета не было, даже нпс не было, просто переделали мир фоллаут 4 и добавили онлайн режим. "Так они даже это не смогли заставить работать в кучу все запихнули и типо хавайте."
Я к тому, что если каким то чудом/патчами игру доведут до хорошего состояния, Я куплю и поиграю, концепция the day before прикольная.
Да надо, ну bethesda не ноунейм компания, bethesda не покупала готовые текстуры из интернета,(даже их не смогли заставить работать) bethesda кампания которая исправляет свои косяки(медленно, но исправляет) И bethesda с Fallout 76 не была таким калом, как это недоразумение. Хоть я и не играл на старте в Fallout 76 ну таких жесткого обсёра у них не было, покарайте мере не видел новостей об этом. И еще если сказать что это ранний доступ, то это полный БРЕД!! Ее надо было еще пару лет делать, а не выпускать СЫРУЮ ИГРУ! Согласен, если ее пилить еще пару лет возможно что-то будет из нее, ну "концепция the day before прикольная" в ней нет не чего прикольного "Tom Clancy's The Division + Тарков немного"
Пускай эти три калек и подкинуть им пару сотен тысяч долларов, на продолжения развода пользователей.