MMO-шутер The Day Before добрался до раннего доступа в Steam

The Day Before дебютировала на платформе Valve в рамках раннего доступа. Студия FNASTIC объясняет такое решение тем, что это их первая игра такого масштаба. Поэтому они хотят доработать свой проект с учетом всех предложений игрового сообщества. После выхода из раннего доступа игра также будет выпущена на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стоимость игры составляет 1300 руб.
The Day Before задумана как новый взгляд на MMO-игры с открытым миром. Название переносит нас на восточное побережье США, опустошенное трагической пандемией. В этом постапокалиптическом приключении мы вместе с другими игроками боремся за выживание.
а я почему то думал что будет фритуплэй... даже сам удивился почему я так думал)))
Когда узнал об этой игре тоже думал F2P
Ну может есть шанс что ДОНАТОМ не завалят и будет вправду, только косметика!
Аххахахаха
Там походу серваки все забитые, не могу подключится, в этом да игре минус, не могли серверов больше и стабильнее сделать.
Мне понравились там отзывы)))
ШОЙГУ ГЕРАСИМОВ ! ГДЕ СЕРВЕРА ????
Ищу тиму профессионалов для поиска моего интернет соединения.
Уважаемые разработчики, проверьте у себя соединение с интернетом.
100 попыток соединения из 100.
Как понял, единственное, почему хейтят все игру и почему у неё сейчас 15% положительных - это отсутствие серверов. Нормально разрабы себе в колено выстрелили.
видела данный обзор в стиме у парня в профиле возраст 13 лет
при чем тут Шойгу Сервера находятся заграницей)))
Если посмотреть первые пару трейлеров, а потом посмотреть игру, можно не понять, что это одна и та же игра. Настолько все плохо и деревянно. Как будто разрабы не планировали ничего делать, но потом их заставили и в итоге вышла игра, которой место на мобилках. Деревянные анимки, пустые улицы, отвратные пве противники, унылая стрельба. Очень грустно, я ее ждал.
Или звучит так: мы хз что добавлять в игру, давайте думайте, игроки. А, и полтораху занесите за демку!
Там сюжет есть или просто открытый мир?
да
нет
нет открытого мира.
Графика еще потянет,но геймплей конечно...пустые улицы,зомбаков нет почти,бегаешь собираешь лут и прячешь себе в кейс("в карман в трусах"),но что странно сервера переполнены.
Китайцы набежали походу
А вы действительно ожидали чего-то другого?
Сервак легли, так и знал))
А ещё у некоторых 2к разрешение не работает или не дает фулл экран делать. Ппц.
Одного стримера видел, что у него 2к экран фулл не выводится)))
У меня 2к моник, она вообще не может масштабировать разрешения ни в одном, ппц всё либо в окне, либо в шакальном качестве, патчи ждать обязательно+ ко всему войти невозмоэно все серваки заняты))))) это жесть))))
все нормально у меня 2к и норм все, и серваки не лежат!
А потом ты проснулся?
нет, это он в дивижку 2 зашёл
Как минимум сейчас стримит дизреспект и у него 2К.
Выглядит очень сыро, возможно кандидат во фритуплей через пару лет.
Ещё не известно, Day Z м Scum уже сколько лет а фритуплеем что то и не пахнет, даже цену подняли, а люди все ещё покупают.
TDB отвратительная,
я начал уважать dayz
Day Z хорош, но с притянутой зауши устаревшей графикой, а тут в The Day Before с графикой все норм, осталось доделать игру, геймплей доработать и все может стать ещё лучше.
Ну не очень там все хорошо, кого не смотрел из стримеров у всех мыло и графика не блещет красотой, ну это пока. (Наверно)
Потому что игра сырая ещё, но задел на будущее не плохой как я думаю, есть над чем работать.
Так можно про любую игру сказать, ну когда выпускают НУ на столько сырую игру это ужас, и опять просто очередная помойка для крыс, которые будут где-то сидеть и убивать тебя когда у тебя лута куча. Будет как с тарковым играют только когда обнова выходит, а потом забивают и играют пару калек.
И снова вы пишите брехню.. Игра вышла в Раннем Доступе*! Надеюсь не нужно пояснять что это такое?? Вы читаете что написано в этой синей табличке? Никто не говорит там, что игра закончена! Это ранняя альфа! Вы че хотите, топ графику сразу, навороченный геймплей? Вы покупаете ее для теста, на свой страх и риск! Помогая разработчикам материально!
Интересно статистика возвратов за покупку будет обнародована ?Думаю она побьёт рекорд...
Машинально купил игру, запустил настроил перса, графон, в серваки не пускает, смотрю стримеров, и вижу что игра не очень, щас оформил возврат средств.
P.S. и чёт я не въехал, но в игре нет рукопашного боя это уже трэш
Игра пустая, а про серваки и соединение, на большинстве релизов, такая фигня,от бателфилда до рдр онлайн,первое вряд ли реально исправить,а второе исправят,вопрос времени
судя по ютубу, кал лютый)
Ютуберы говорят графа такая же как и в трейлере, хорошая. А я ещё не скачал, только половину загрузил. Ничего сказать не могу.
Напомните мне, когда у такого титана онлайн игр как Близзард на запуске не было проблем с серверами? У кого вообще ммо в раннем доступе с первой минуты релиза работала гладко? А тут до релиза ещё далеко, это очень ранний доступ)
Ранним доступом называть ЭТО - преступление, это супер альфа билд какой-то
Может народ лепит негатив потому что это скам натуральный? Это просто экстракшн шутер. Нет никакого открытого мира. Это просто темная зона из дивижки. Еще говорят что разрабы со своего канала удалили все геймплейные ролики по игре перед релизом. Потому то что вышло и то что было в роликах - это даже близко не похожие игры.
Отзывы топовые
на твиче двух стримеров поглядел минут 5 - оба играют женскими персонажами, раздели их до трусов и.. бегают лолошкают.
один дима бейл, второй - ви лов геймс.
аудитория у обоих 2.5к человек.
вот для таких как ты и бегают. твич это диагноз.
Игра пробивает дно, и это я ещё не учитываю мёртвые серваки
Каким-то чудом зашел на серваки и побегал по факту скажу - сейчас игра выглядит и играется так же как тарков когда он только вышел в бету - два кала были, только Тарков калом и остался, а из этой игры мб что-то крутое запилят
Поддержал русских разработчиков.
Оно живое…
очередной тарков. Жаль нет пве контента
Уже купил на старте, а то могут ещё и цену поднять, а вот скидка вряд ли на неё будет в ближайшее время.
а то могут ещё и цену поднять
Ну вообще то сейчас стоимость игр около 3-4к. уже. Даже Scum который 300 руб. стоил уже 2,5 к. почти стоит. Так что я все правильно сказал.
Быстрее скупай все игры, выгодно вложишься, бизнесмен мамкин
там другое там детализация а тут этого нет
Ну-у-у не знаю.. Понятное дело, что выглядит бюджетненько (студия маленькая, опыта ещё нет и всё в таком духе). Однако же так и остаётся впечатление какой-то вторичности. И первая ассоциация: State of Decay + The Division.
P.S. Электричество в постапокалиптическом мегаполисе - ну это уже моветон такое пихать в игры
И плюс The Last of Us.
Почему электричество моветон? Атомные и гидроэлектростанции что ли все разом исчезнут из-за пост апокалипсиса? И ветряки наверное все 100% сдохнут? Конечно же нет. Электричество вполне норма. Моветон твои нелогичные претензии.
думаешь в условиях постапокалипсиса за всем этим великолепием так и будут продолжать следить специалисты? ремонт там, обслуживание и другие технологические особенности генерации электроэнергии
все что создаёт человек - вторично.
Ого, неплохо сказано. Афоризм