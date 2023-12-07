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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
7.1 358 оценок

MMO-шутер The Day Before добрался до раннего доступа в Steam

monk70
Новости

The Day Before дебютировала на платформе Valve в рамках раннего доступа. Студия FNASTIC объясняет такое решение тем, что это их первая игра такого масштаба. Поэтому они хотят доработать свой проект с учетом всех предложений игрового сообщества. После выхода из раннего доступа игра также будет выпущена на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стоимость игры составляет 1300 руб.

The Day Before задумана как новый взгляд на MMO-игры с открытым миром. Название переносит нас на восточное побережье США, опустошенное трагической пандемией. В этом постапокалиптическом приключении мы вместе с другими игроками боремся за выживание.

42
67
Комментарии: 67
Ваш комментарий
KPAHbl4

а я почему то думал что будет фритуплэй... даже сам удивился почему я так думал)))

11
KIBERMAX

Когда узнал об этой игре тоже думал F2P

-1
Юрец Одесса

Ну может есть шанс что ДОНАТОМ не завалят и будет вправду, только косметика!

0
wdymBro

Аххахахаха

10
Snake2105

Там походу серваки все забитые, не могу подключится, в этом да игре минус, не могли серверов больше и стабильнее сделать.

0
AlexLex Snake2105

Мне понравились там отзывы)))
ШОЙГУ ГЕРАСИМОВ ! ГДЕ СЕРВЕРА ????

Ищу тиму профессионалов для поиска моего интернет соединения.

Уважаемые разработчики, проверьте у себя соединение с интернетом.
100 попыток соединения из 100.

7
ratte88

Как понял, единственное, почему хейтят все игру и почему у неё сейчас 15% положительных - это отсутствие серверов. Нормально разрабы себе в колено выстрелили.

-4
Relaxy

видела данный обзор в стиме у парня в профиле возраст 13 лет

0
Relaxy AlexLex

при чем тут Шойгу Сервера находятся заграницей)))

-1
Avel_N

Если посмотреть первые пару трейлеров, а потом посмотреть игру, можно не понять, что это одна и та же игра. Настолько все плохо и деревянно. Как будто разрабы не планировали ничего делать, но потом их заставили и в итоге вышла игра, которой место на мобилках. Деревянные анимки, пустые улицы, отвратные пве противники, унылая стрельба. Очень грустно, я ее ждал.

5
iMattz
The Day Before дебютировала на платформе Valve в рамках раннего доступа. Студия FNASTIC объясняет такое решение тем, что это их первая игра такого масштаба. Поэтому они хотят доработать свой проект с учетом всех предложений игрового сообщества.

Или звучит так: мы хз что добавлять в игру, давайте думайте, игроки. А, и полтораху занесите за демку!

3
Sneaky Pete

Там сюжет есть или просто открытый мир?

2
WittyOrvilleton

да

-1
ratte88 WittyOrvilleton

нет

0
Serpentrage

нет открытого мира.

0
DEDGAMER

Графика еще потянет,но геймплей конечно...пустые улицы,зомбаков нет почти,бегаешь собираешь лут и прячешь себе в кейс("в карман в трусах"),но что странно сервера переполнены.

1
Snake2105

Китайцы набежали походу

0
Alex Row

А вы действительно ожидали чего-то другого?

1
Zick211

Сервак легли, так и знал))
А ещё у некоторых 2к разрешение не работает или не дает фулл экран делать. Ппц.
Одного стримера видел, что у него 2к экран фулл не выводится)))

0
WithoutFear

У меня 2к моник, она вообще не может масштабировать разрешения ни в одном, ппц всё либо в окне, либо в шакальном качестве, патчи ждать обязательно+ ко всему войти невозмоэно все серваки заняты))))) это жесть))))

-2
Hormen WithoutFear

все нормально у меня 2к и норм все, и серваки не лежат!

0
WithoutFear Hormen

А потом ты проснулся?

1
Kot9lra street WithoutFear

нет, это он в дивижку 2 зашёл

1
ratte88 WithoutFear

Как минимум сейчас стримит дизреспект и у него 2К.

1
darkmen762

Выглядит очень сыро, возможно кандидат во фритуплей через пару лет.

0
Snake2105

Ещё не известно, Day Z м Scum уже сколько лет а фритуплеем что то и не пахнет, даже цену подняли, а люди все ещё покупают.

0
alexandrekimov

TDB отвратительная,

я начал уважать dayz

0
Snake2105

Day Z хорош, но с притянутой зауши устаревшей графикой, а тут в The Day Before с графикой все норм, осталось доделать игру, геймплей доработать и все может стать ещё лучше.

-3
Юрец Одесса Snake2105

Ну не очень там все хорошо, кого не смотрел из стримеров у всех мыло и графика не блещет красотой, ну это пока. (Наверно)

-1
Snake2105 Юрец Одесса

Потому что игра сырая ещё, но задел на будущее не плохой как я думаю, есть над чем работать.

-2
Юрец Одесса Snake2105

Так можно про любую игру сказать, ну когда выпускают НУ на столько сырую игру это ужас, и опять просто очередная помойка для крыс, которые будут где-то сидеть и убивать тебя когда у тебя лута куча. Будет как с тарковым играют только когда обнова выходит, а потом забивают и играют пару калек.

-2
Yarchun Юрец Одесса

И снова вы пишите брехню.. Игра вышла в Раннем Доступе*! Надеюсь не нужно пояснять что это такое?? Вы читаете что написано в этой синей табличке? Никто не говорит там, что игра закончена! Это ранняя альфа! Вы че хотите, топ графику сразу, навороченный геймплей? Вы покупаете ее для теста, на свой страх и риск! Помогая разработчикам материально!

0
LordKINE

Интересно статистика возвратов за покупку будет обнародована ?Думаю она побьёт рекорд...

0
KIBERMAX

Машинально купил игру, запустил настроил перса, графон, в серваки не пускает, смотрю стримеров, и вижу что игра не очень, щас оформил возврат средств.

P.S. и чёт я не въехал, но в игре нет рукопашного боя это уже трэш

0
Сергей23235

Игра пустая, а про серваки и соединение, на большинстве релизов, такая фигня,от бателфилда до рдр онлайн,первое вряд ли реально исправить,а второе исправят,вопрос времени

0
Лидер_Мур

судя по ютубу, кал лютый)

-1
Snake2105

Ютуберы говорят графа такая же как и в трейлере, хорошая. А я ещё не скачал, только половину загрузил. Ничего сказать не могу.

0
Выдрочка
-1
Floww

Напомните мне, когда у такого титана онлайн игр как Близзард на запуске не было проблем с серверами? У кого вообще ммо в раннем доступе с первой минуты релиза работала гладко? А тут до релиза ещё далеко, это очень ранний доступ)

-1
Tlister

Ранним доступом называть ЭТО - преступление, это супер альфа билд какой-то

-2
Serpentrage

Может народ лепит негатив потому что это скам натуральный? Это просто экстракшн шутер. Нет никакого открытого мира. Это просто темная зона из дивижки. Еще говорят что разрабы со своего канала удалили все геймплейные ролики по игре перед релизом. Потому то что вышло и то что было в роликах - это даже близко не похожие игры.

1
Groza9

Отзывы топовые

-1
Димка2010

на твиче двух стримеров поглядел минут 5 - оба играют женскими персонажами, раздели их до трусов и.. бегают лолошкают.

один дима бейл, второй - ви лов геймс.

аудитория у обоих 2.5к человек.

-2
Ден

вот для таких как ты и бегают. твич это диагноз.

2
Tlister

Игра пробивает дно, и это я ещё не учитываю мёртвые серваки

-2
OmeNv2.0

Каким-то чудом зашел на серваки и побегал по факту скажу - сейчас игра выглядит и играется так же как тарков когда он только вышел в бету - два кала были, только Тарков калом и остался, а из этой игры мб что-то крутое запилят

-3
Spitfire_old

Поддержал русских разработчиков.

-5
Omnia Smirnow

Оно живое…

-8
4de

очередной тарков. Жаль нет пве контента

-8
Snake2105

Уже купил на старте, а то могут ещё и цену поднять, а вот скидка вряд ли на неё будет в ближайшее время.

-10
KrolikAlkogolik
Спойлер

а то могут ещё и цену поднять

5
Snake2105 KrolikAlkogolik

Ну вообще то сейчас стоимость игр около 3-4к. уже. Даже Scum который 300 руб. стоил уже 2,5 к. почти стоит. Так что я все правильно сказал.

4
ZoomLion Snake2105

Быстрее скупай все игры, выгодно вложишься, бизнесмен мамкин

2
Alex40001 Snake2105

там другое там детализация а тут этого нет

-3
Snake2105 ZoomLion
2
CallXO3

Ну-у-у не знаю.. Понятное дело, что выглядит бюджетненько (студия маленькая, опыта ещё нет и всё в таком духе). Однако же так и остаётся впечатление какой-то вторичности. И первая ассоциация: State of Decay + The Division.
P.S. Электричество в постапокалиптическом мегаполисе - ну это уже моветон такое пихать в игры

-11
Omnia Smirnow

И плюс The Last of Us.

-3
Janekste

Почему электричество моветон? Атомные и гидроэлектростанции что ли все разом исчезнут из-за пост апокалипсиса? И ветряки наверное все 100% сдохнут? Конечно же нет. Электричество вполне норма. Моветон твои нелогичные претензии.

-4
BoT_TaK_BoT Janekste

думаешь в условиях постапокалипсиса за всем этим великолепием так и будут продолжать следить специалисты? ремонт там, обслуживание и другие технологические особенности генерации электроэнергии

5
Indigo Night

все что создаёт человек - вторично.

-3
saiditsme Indigo Night

Ого, неплохо сказано. Афоризм

-2